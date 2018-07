Casado insiste en ver una conspiración tras la investigación de su máster: "No hay que ser experto para saber que no es casual"

Pablo Casado ha vuelto a aferrarse a la teoría de la conspiración en el asunto de su máster que investiga la justicia, durante una entrevista en la cadena Ser. El candidato a presidir el Partido Popular aseguró que “no hay que ser un experto en periodismo para saber que casual, casual, no es por las fechas”. Preguntado sobre si dimitirá del cargo si resulta imputado ha asegurado que “no hay investigación, lo que hay es muy mala intención por parte de algunos”.

La tesis de Casado de que la investigación de su máster es una forma de perjudicarlo para que no logre hacerse con la presidencia del PP la viene esgrimiendo el viceportavoz de Comunicación del partido durante toda la campaña de las primarias, por más que las fechas lo desmientan. La decisión de la juez de investigar el famoso máster se adoptó antes de que se lanzase a la carrera por la sucesión de Rajoy.

A 48 horas del Congreso Casado ha vuelto a la carga para presentarse como víctima: “Solo ha salido para perjudicarme, no sé de dónde sale pero si repasamos las fechas y las noticias…” ha dejado caer. Sin embargo, todos los documentos judiciales sobre el máster están fechados antes de que anunciase que se presentaba para suceder a Rajoy.

En la recta final de la Campaña Casado ha endurecido las críticas hacia su rival, acusando a las políticas de Soraya Sáenz de Santamaría de ser la causa de que el PP esté en la oposición. Casado también ha vuelto a rechazar la operación diálogo con Catalunya, responsabilidad de la exvicepresidenta, calificándola de “fracaso”.

Tampoco ha pasado por alto la difusión de los vídeos de ‘Cuéntame’, primero contra Santamaría y después “contra mí”, ha recordado. “Los he censurado los dos pero no hay que darle tanta importancia, al final al que perjudica es a mí. He sufrido vídeos mucho peores que han circulado por WhatsApp”. Casado también ha repetido su idea de que hacía falta un debate de ideas que no llegó a celebrarse.

Sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos anunciada por el PSOE, Casado cree que “como nieto de represaliado no voy a defender ni ese edificio ni quien está enterrado ahí” pero reconoce que “no gastaría ni un euro en desenterrarlo”.

Por último, ha dejado claro que no va a dejar la política si no resulta vencedor, "me pondré a disposición de Soraya sin pedir ningún cargo". Del mismo modo que él contará con ella igual que con los demás candidatos que describe como "lo mejor del partido".