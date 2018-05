Ciudadanos quiere acabar con "los máster secretos" como el de Cifuentes en su ley sobre transparencia universitaria

El caso del máster de Cristina Cifuentes sigue en la agenda de Ciudadanos, aunque la dirigente del PP haya dimitido de todos sus cargos y anunciado que abandona la política. El partido de Albert Rivera presentará este viernes su proposición de ley sobre "transparencia y gestión en la Universidad" en la que proponen que sea obligatorio que se publiquen en las webs de los centros las tesis doctorales, los trabajos de fin de máster y los de fin de grado. De este modo "dejarán de ser secretos" y "cualquier persona podrá consultarlos", según explican fuentes del partido y ha adelantado El Mundo.

La iniciativa será presentada en el Congreso por la responsable de área de Educación, Marta Martín, y por el coordinador del equipo económico, Luis Garicano, según han adelantado en el grupo parlamentario a eldiario.es.

La proposición de ley fue anunciada el pasado lunes por el propio Albert Rivera tras la reunión de la dirección de su grupo. El líder de Ciudadanos la justificó por la necesidad "de devolver a la Universidad el prestigio perdido" tras el escándalo del máster de Cristina Cifuentes, que fue destapado por eldiario.es.

Ahora los trabajos de fin de máster o de grado no son públicos a no ser que cuenten con las autorizaciones de sus autores.

Pero la propuesta de los de Rivera no solo quiere evitar que se den casos como el de la expresidenta regional. También persigue posibles plagios en los trabajos presentados, como los que protagonizó el anterior rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, descubiertos también por nuestra redacción.

Para ello la ley contempla también la creación de un órgano interno para que todo aquel que detecte estos comportamientos pueda denunciar de forma anónima posibles irregularidades. Y un régimen sancionador en el caso de que se confirmen estos comportamientos.

"Queremos que la corrupción salga de la Universidades públicas", señaló Rivera, que achacó su "desprestigio" a que durante años "el bipartidismo ha metido sus zarpas como lo hizo anteriormente en las Cajas de Ahorro".

El líder de Ciudadanos también adelantó que quería garantizar que la Universidad esté "libre de injerencias políticas", es decir, evitar "los enchufismos" y los privilegios en razón de quién sea el alumno.

Ciudadanos no tiene aún confirmado el apoyo de ningún grupo, según confiesan en la formación. Las relaciones con el PP están tan tensas que no creen que los de Rajoy estén por la labor de sumarse a la iniciativa. Pero si esperan que el PSOE y otros grupos de la Cámara puedan apoyarla. No obstante , el fracaso del Pacto Educativo no hace presagiar nada bueno.