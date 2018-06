Ferraz se remite a su código ético ante la detención del presidente de la Diputación valenciana

La dirección del PSOE no se plantea tomar medidas contra el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que ha sido detenido por la UDEF en el marco de una operación contra la corrupción. En Ferraz se remiten al código ético que impulsó Pedro Sánchez y que establece en el momento de la apertura del juicio oral la suspensión de militancia.

Fuentes de la dirección socialista se remiten a ese texto y aseguran que por el momento tendría que Rodríguez tendría que adquirir ese "carácter" de acusado ante un juicio para que el partido tomara medidas contra él. No obstante, dejan en manos de la dirección del PSPV de Ximo Puig la toma de otro tipo de medidas. Rodríguez es portavoz del partido en la Comunidad Valenciana.

Esas mismas fuentes muestran, además, su "extrañeza" ante la detención policial ante un caso por "irregularidades procedimentales" en unas contrataciones y recuerdan que, se formularon con el informe contrario de los órganos pertinentes, pero que fueron revocadas por el propio Rodríguez, que ha sido detenido junto a un asesor y su jefe de gabinete.

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, has mostrado su "sorpresa" por la detención y lo ha calificado de "insólito": "Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada", ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts, informa EFE.