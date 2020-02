La dirección del PP mantiene el suspense sobre la posible candidatura de Rosa Díez para lehendakari en las elecciones vascas

Hasta en tres ocasiones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado este viernes descartar que la fundadora de UPyD, Rosa Díez, vaya a ser la candidata del partido a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el líder de los populares, Pablo Casado, con consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, García Egea ha añadido así más suspense a las especulaciones acerca de un posible recambio al líder del PP vasco, Alfonso Alonso, para los comicios que tiene previsto adelantar el actual lehendakari, Iñigo Urkullu.

"El PP vasco tiene un presidente que es Alfonso Alonso", ha recalcado el 'número dos' de los populares, que ha insistido en que aún "no hay unas elecciones convocadas" en Euskadi. "Hoy nuestros presidentes son baluarte de la libertad en todos los territorios. Y el PP vasco se ha destacado por la lucha por la libertad", se ha limitado a responder.

No obstante, cuando ha sido preguntado por la posible candidatura de Díez hasta en tres ocasiones, García Egea ha asegurado "cuanta más gente pueda venir al PP es más positivo". "Es la casa común del centro derecha", ha remarcado, para repetir una vez más que por parte de su partido "no hay candidato en ningún sitio porque no hay elecciones convocadas".

Las palabras del 'número dos' de Casado llegan un día después de que el PP vasco celebrara en Vitoria una reunión extraordinaria de su órgano decisorio más amplio, la denominada junta directiva. Ante una posible convocatoria inminente de elecciones en Euskadi para el 5 de abril, una puerta que ya ha abierto el lehendakari, Iñigo Urkullu, los cuadros orgánicos e institucionales buscaban así aclamar a su líder, el exministro y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, ante las especulaciones generadas sobre su candidatura.

Según fuentes de la dirección del PP, Alonso tiene "toda la confianza" de la cúpula pero como "presidente del PP vasco", un matiz importante porque nunca se menciona su condición de candidato bajo el pretexto de que "no están convocadas las elecciones" vascas, algo que no ha impedido al resto de partidos vascos activar o incluso tener ya listas sus maquinarias. Con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, los matices han sido muchos menos.

En el entorno de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ya se está difundiendo el mensaje de que los 'populares' vascos necesitan un "revulsivo".