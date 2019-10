Los autores de la campaña sucia por la abstención intentan borrar todos los vínculos que les relacionan con el PP

"Este partido juega limpio". El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha tratado este jueves de desvincularse por completo de las campañas de propaganda engañosa lanzadas en las últimas semanas en redes sociales para desmovilizar a los votantes de izquierda el 10N y que, tal y como adelantó eldiario.es, fueron promovidas por un trabajador de Aleix Sanmartin, uno de los asesores electorales de los populares, así como por un militante de Nuevas Generaciones de Murcia.

"No hay mejor defensa que un buen ataque y como [la Junta Electoral Central] ha condenado a Pedro Sánchez y a la izquierda por hacer mítines en la Moncloa y por hacer publicidad pagada en las redes sociales, intentan embarrar el terreno de juego. Yo quiero que salga todo el mundo a votar, también los votantes de izquierdas", añadía Casado durante un desayuno informativo en Madrid en el que aseguraba que acababa de enterarse de esas campañas engañosas –"Primera noticia", decía–.

Desde que este miércoles se conocieron las informaciones acerca de las citadas iniciativas electorales tramposas de las que todos los partidos han acusado al PP, desde la dirección de Casado han tratado de marcar distancias asegurando no tener "nada que ver" con esas campañas e incluso asegurando que las noticias publicadas son "fake news" o noticias falsas que buscan empañar su campaña para las generales.

Juan Manuel Moreno Bonilla junto al consultor Aleix Sanmartin. TWITTER / Campaigns&Elections

Los principales responsables de las acciones propagandísticas están intentando además borrar cualquier rastro que pueda relacionar al PP con sus campañas tramposas, que atacaban a Unidas Podemos y al PSOE haciéndose pasar por miembros de la candidatura de Más País o que les han llevado a colgar distintos carteles en algunos de los barrios donde más se vota a la izquierda incitando a la abstención para el 10N.

El vídeo borrado

Aleix Sanmartin, "colaborador" de Casado en la campaña según fuentes de la dirección del PP y cuyo trabajador Josep Lanuza impulsó una de las campañas de intoxicación en redes, ha borrado de una de sus páginas web –www.cuadrangular.mx– un vídeo en el que presumía del trabajo que realizó para la campaña de las andaluzas del candidato popular y hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En la grabación difundida por Cuadrangular –la empresa mexicana del colaborador de Casado, que según Génova seguirá colaborando para el PP– se resumía su estrategia y se incluían pantallazos que demostraban que este asesor estaba detrás de la campaña "socialistas por el cambio" pero trabajando para el PP. El vídeo ha sido eliminado de la web de la empresa, que también ha cerrado al público –solo es accesible para los seguidores– el perfil oficial de Twitter de la compañía.

Sin embargo, explorando en la caché de Google de la propia página sigue aún pudiéndose ver la referencia a la campaña de Moreno Bonilla, que también ha sido eliminada, en la que se decía que el principal reto de la campaña liderada por Sanmartin era "terminar con 40 años del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la comunidad autónoma de Andalucía y abrir la posibilidad histórica de un gobierno de coalición con las fuerzas de la derecha española".

También presume de que "con grupos detractores, Cuadrangular construyó una poderosa campaña de contraste que permeó, con más de 2.260.000 impactos, en el segmento socialista tanto en lo digital como en los medios masivos de comunicación, en la que capitalizamos el hartazgo ciudadano, acabando con 4 décadas del gobierno socialista".

Perfiles de Facebook inactivos

Además de la eliminación de esa campaña figuran ahora inactivos varios de los perfiles desde los que se lanzaron los anuncios engañosos en Facebook para desmovilizar el voto de la izquierda o atacar a todos los partidos salvo el PP y que, tal y como adelantó El País, fueron financiados por Javier Ager Solano, un militante de Nuevas Generaciones de Murcia que, a raíz de la publicación de estas informaciones sobre las campañas opacas, también ha borrado su perfil personal de Twitter.

Las páginas de Facebook que ya no están accesibles y que difundieron esos anuncios son, entre otras, 'Contrapoder', 'La Naranja', 'Con Rivera No', 'No volveré a comer pulpo, si España gana el Mundial!' o 'Yo no voto'. Aunque figuran inactivos desde este miércoles –día en el que se publicó la información de eldiario.es sobre la campaña tramposa– aún se pueden ver, no obstante, algunos de esos anuncios engañosos si se realiza una búsqueda en la citada red social con el nombre de Javier Ager Solano.

Sí sigue activa la página 'Yo con Iñigo' impulsada por Josep Lanuza, trabajador de Aleix Sanmartin, asesor del PP de Casado, que incluye vídeos pidiendo no votar ni al PSOE ni a Unidas Podemos bajo el lema '10-N. No contéis conmigo'.

