Pedro Sánchez enfría la posibilidad de ministros de Unidas Podemos y pide a PP y Cs que faciliten su investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfriar sus relaciones con Unidas Podemos en Bruselas. La última vez, el 28 de mayo, tras las elecciones europeas, pidió a Pablo Iglesias que "reconsiderara" la propuesta del Gobierno de coalición. Y este jueves, a su llegada a la cumbre de jefes de Gobierno, marca distancias con quien define su "socio preferente", a la vez que tiende la mano a su derecha, a PP y Ciudadanos.

¿Descarta ministros de Podemos?, se le pregunta al presidente del Gobierno: "El planteamiento es que la gente vota para que haya un Gobierno, y ahora la única alternativa es que ese Gobierno lo lidere el PSOE. Aquellos que dicen que no a la investidura, ¿qué proponen? Bloqueo, nuevas elecciones, no apoyan la estabilidad de España. Es importante trasladar al PP y Ciudadanos su responsabilidad".

¿Y cuál es esa responsabilidad? "La nuestra es ofrecer un gobierno progresista, moderado", ha dicho Sánchez, "la responsabilidad de PP y Ciudadanos es facilitar la investidura, no bloquear".

¿Y Unidas Podemos? "Es un socio preferente, al que hemos trasladado nuestra posición de lo que es un Gobierno de cooperación [que no incluye ministros] y esperamos su apoyo".

"Lo importante", ha dicho Sánchez, "es que haya un Gobierno cuanto antes en España. Aquellos que están diciendo que no van a votar en la investidura, ¿qué es lo que ofrecen? Porque no hay alternativa. La alternativa es facilitar un Gobierno que dote de estabilidad y una agenda de futuro de progreso y avance con justicia social al conjunto de los españoles".

"Ahora mismo", ha insistido Sánchez, "la única alternativa porque así lo han querido los españoles y porque el PSOE dobla en escaños a la segunda formación política, es un Gobierno liderado por el PSOE. Nuestra responsabilidad es la de ofrecer un programa de Gobierno y un Gobierno progresista progresista moderado con capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución", ha añadido, al ser preguntado por posibles conversaciones con ERC.

Sánchez está negociando estos días con la familia liberal un asalto a la hegemonía popular en la UE. ¿Por qué esa alianza europea no se traslada a España? "Con el partido de Macron compartimos que no se puede pactar con fuerzas de ultraderecha. Es evidente que Ciudadanos ha roto ese cordón sanitario, que está pactando con fuerzas de ultraderecha, acuerdos que no se dan a conocer a la ciudadanía. Me parece gravísimo que no sepamos qué es lo que ha acordado el Partido Popular y la ultraderecha. En segundo lugar, creo que lo importante es que grupos como Ciudadanos, que se dicen liberales y europeístas, les quiten el cordón a quien legítimamente ha ganado las elecciones, que es el partido socialista".