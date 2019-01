Podemos desvincula al partido de su grupo parlamentario en Cantabria

Podemos ha anunciado hoy en una nota de prensa que se desvincula de su grupo parlamentario, que "deja de representar la política de la organización" en la comunidad autónoma tras la decisión de dos de sus tres diputados de cambiar a la hasta diciembre portavoz, Verónica Ordóñez.

Podemos consiguió en las elecciones autonómicas de 2015 en Cantabria tres diputados: Verónica Ordóñez, Alberto Bolado y José Ramón Blanco.

El pasado 28 de diciembre, el grupo parlamentario acordó, con los votos de Bolado y Blanco, cesar a Ordóñez como portavoz y nombrar a Bolado.

Esa decisión se produjo después de que la dirección nacional del partido decidiera crear una gestora en la comunidad autónoma, que criticaron tanto Bolado como Blanco.

"El equipo técnico (gestora) de Podemos Cantabria ha decidido desvincular políticamente a Podemos del grupo parlamentario por los últimos acontecimientos que ha afectado a nuestra organización y que nada tienen que ver con el tipo de política que Podemos ha venido a hacer", añade en ese comunicado el partido.

Y, aunque no cita a los parlamentarios Alberto Bolado y José Ramón Blanco, Podemos habla de "los diputados que no reconocen las decisiones de los órganos directivos del partido" y "no abandonan su acta".

Por ello, insiste la gestora que dirige ahora Podemos Cantabria que el grupo parlamentario "deja de representar la política" de la formación en el Parlamento de Cantabria.