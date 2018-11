Urkullu pide una reflexión sobre "la perversión" del uso de la Justicia "para condicionar la política"

Urkullu, que ha concluido este martes su viaje en Chile, se ha referido allí a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dictaminado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la formación abertzale en el juicio del 'caso Bateragune' --por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna--, por los que fueron condenados por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA.

A juicio del presidente del Gobierno Vasco, para pronunciarse al respecto, "habría que remontarse a los momentos iniciales del proceso judicial" y, de forma previa, "a las detenciones" de los dirigentes de la izquierda abertzale procesados.

"En aquel momento, personalmente ya me manifesté, y así lo hemos dicho también colectivamente, que no entendíamos, que no estábamos de acuerdo, ni con las detenciones por esa causa, ni con el encarcelamiento como consecuencia de esa causa", ha manifestado.

PERVERSIÓN

Para el lehendakari, "ha llegado el momento ya" en el Estado español de "profundizar" en la reflexión de "lo que ha podido ser la perversión de la utilización de la justicia para condicionar la política".

"Es necesario ya también, como consecuencia de esa reflexión, que pensemos en cuál tiene que ser el verdadero objetivo de la política, y cuál la verdadera función también de la justicia", ha apuntado.

Según Urkullu, esa función debe ser "la de atender a lo que es el bienestar de la ciudadanía", en todo caso, "adecuándose a los momentos que en cada tiempo se den".