Almeida dice que el Ayuntamiento de Madrid pondrá “todos los medios” para recuperar el dinero si la Justicia demuestra que hubo estafa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento pondrá “todos los medios” para recuperar “hasta el último céntimo” que se hubiera estafado, si una sentencia considera acreditado que ha habido tal delito.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en la inauguración de la ampliación de la planta de biogás del parque tecnológico de Valdemingómez y tras ser preguntado por la comunicación de las autoridades malasyas a España de que el representante de la empresa Leno, que vendió material sanitario al Ayuntamiento de Madrid y pactó comisiones con Medina y Luceño, no va a cooperar de forma voluntaria.

Almeida ha insistido en repetidas ocasiones durante esta declaración en que sobre el caso mascarillas hay ya “un proceso judicial que hay que respetar”. Preguntado sobre por qué firmó la carta de aval a Luceño, el alcalde ha eludido posicionarse y se ha remitido a las “explicaciones públicas” que ya “ha dado” sobre esta cuestión “a lo largo de las últimas dos semanas”. “Puedo entender que la gente quiera preguntarme a mí, pero el fiscal después de 17 meses ya ha hablado”, ha dicho, para añadir que, habrá que “respetar” su trabajo.

“17 meses de investigación y no se apunta a ninguna irregularidad del Ayuntamiento”, ha vuelto a insistir Almeida, que ha ironizado con que “no sabe dónde estaría” si llega a estar imputado o si le hubieran llamado a declarar. “Todas esas cuestiones que se están sacando por la oposición o se están tratando en los medios están en el sumario, que ha sido instruido por un fiscal durante 17 meses. Y ese fiscal dice que no hay ningún tipo de irregularidad en las actuaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, por tanto no tengo nada más que decir al respecto”, ha zanjado.

En cuanto a los cinco días que tienen las partes personadas en la causa para proponer nuevas medidas cautelares contra Alberto Luceño y qué va a pedir el Ayuntamiento, Almeida ha expuesto que son los “extraordinarios” servicios jurídicos municipales a quienes corresponde “tomar las decisiones o solicitar las acciones que correspondan”. “Desde luego no soy yo quién para decirle a los servicios jurídicos lo que tienen o no tienen que hacer”.