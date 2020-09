Casado responde al llamamiento a la unidad de Sánchez: "A mí no me presiona nadie"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede pedir a la oposición el apoyo que no le dan sus propios socios en el Ejecutivo, y ha insistido en que solo si rompe con Unidas Podemos podrán "hablar" de presupuestos. Sánchez abordará la negociación de las cuentas con los líderes políticos en los encuentros que va a mantener durante el miércoles y el jueves.

En una entrevista en Antena 3, Casado ha advertido de que "quien piense que al PP se le puede presionar está equivocado" porque solo responde "a los intereses de los españoles", en referencia a la conferencia que pronunció Sánchez este lunes ante representantes de la sociedad civil y del mundo económico, en la que realizó un llamamiento a la unidad. Ha reprochado que el presidente del Gobierno no invitase a representantes de pymes o autónomos y que dedicase gran parte de su intervención a hacer "autobombo" para "no decir nada". "Yo ahí no vi a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, que dan trabajo al 90% de los españoles. Y quien piense que al PP se le puede presionar está muy equivocado. A mí no me presiona nadie", ha espetado.

Casado ha reprochado a Sánchez que no detalle sus medidas, en comparación con otros líderes como Donald Trump o Angela Merkel. "Cuando he visto al líder de Estados Unidos o a la líder de Alemania con empresarios han detallado un plan fiscal, un plan de incentivos, de liquidez, de alargar ayudas, de competitividad... Ayer no dijo nada".

España puede, pero Sánchez no. Ni convenció al Ibex que cayó un 2%. Ni invitó a los autónomos y las PYMEs que crean el 90% de empleo. Ni aportó soluciones a 7 millones de desempleados, 150.000 empresas quebradas y un millón de autónomos cerrados. Menos propaganda y más eficacia. pic.twitter.com/trFRTEP2sM — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de septiembre de 2020

En todo caso, Casado ha asegurado que este miércoles irá a la Moncloa -primera reunión de una nueva ronda de contactos de Sánchez con los líderes políticos- a "escuchar", pero ha reiterado que su postura es la misma que en febrero y solo "si rompe con Podemos podremos hablar de presupuestos". No solo respecto a las cuentas, sino también respecto a la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

Además, ha destacado que, por el momento, no se conoce "ni una línea" de los presupuestos, así que la insistencia de Sánchez en que los populares le apoyen "gratis" sin saber los contenidos de estas cuentas públicas "no es una solución creativa, sino egoísta" porque supone " que el PP desaparezca como oposición".