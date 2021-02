El Gobierno acusa a PP y Cs de "inventar" una polémica por el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos

La estrategia de la jornada de Partido Popular y Ciudadanos era este miércoles tratar de deslegitimar el decreto sobre los fondos europeos convalidado en el Congreso el pasado jueves pese al voto en contra de los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas. El líder del PP utilizó su pregunta en la sesión de control al Ejecutivo para acusar a Pedro Sánchez de "ocultar" un informe del Consejo de Estado sobre el decreto, que había sido solicitado por el propio Gobierno, por no haberlo incorporado al expediente de la iniciativa en el Congreso.

En términos similares se expresó después el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, cuyo grupo registró a principios de semana una solicitud formal para conocer ese informe. Él calificaba de "atentado contra la transparencia y los derechos de la oposición" que el Gobierno no les haya enviado aún el informe, afirmando que, "según los rumores" que les han llegado, su contenido, de 96 páginas, "es demoledor" y no da la razón al Gobierno. En su opinión, "es muy sospechoso" que el documento no se haya dado a conocer, que "si lo ocultan y lo tiene guardado en un cajón será porque el dictamen no les es muy favorable". "El Consejo de Estado no es el despacho privado del Gobierno", ha zanjado Bal.

Fuentes de la dirección nacional del PP llegaban a asegurar también que la resolución del Consejo de Estado era "demoledora" para los intereses del Gobierno y sostenían que, al no incorporarlo en la tramitación parlamentaria, el decreto podía declararse "nulo" e incluso ser impugnado ante el Tribunal Supremo.

🔴 @pablocasado_ a Sánchez: “¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultarlo a las Cortes?

Es la primera vez que se hace eso, y es un escándalo que puede anular el decreto y debilita aún más nuestra credibilidad internacional. pic.twitter.com/kIMQZo0fNW — Partido Popular (@populares) 3 de febrero de 2021

Pero desde el Gobierno recuerdan que "ningún real decreto ley" como el de los fondos europeos "se tramita con informes del Consejo de Estado". "Nunca", remarcan fuentes del Ejecutivo, que acusan a PP y Ciudadanos de "inventarse esa teoría" –la de que es obligatorio incorporar el informe–, al tener "un problema político para explicar por qué se negaron a apoyar la tramitación de los fondos europeos".

Desde el lunes solicitamos que se dé a conocer el dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de los fondos europeos.

Sospechamos que no es nada halagüeño para el Gobierno y por eso lo ocultan. Un nuevo ataque a la transparencia y la democracia.https://t.co/33eBjSqIC0 — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 3 de febrero de 2021

Moncloa hará público el informe del Consejo de Estado "cuando se tramite, no cuando digan PP y Ciudadanos". Y sostiene que además de ese texto, de cuya redacción el Gobierno reconoce haber incorporado algunas de sus cuestiones al decreto finalmente convalidado, existen informes de la Comisión Europea "a la que le parece bien que el Estado haga una ejecución factible, útil y rápida" de los fondos europeos para luchar contra la pandemia. "Ningún real decreto ley se recoge con informe del Consejo de Estado", insisten esas fuentes.

Un "error de Estado"

Para el Gobierno, la "petición propagandística" de PP y Ciudadanos "solo responde al error de Estado" de ambas fuerzas del jueves pasado, cuando junto a ERC votaron 'no' a la convalidación del decreto, que el Gobierno logró salvar por la mínima, gracias al apoyo de PNV y EH Bildu y la abstención de Vox. "El jueves ocurrió algo bueno en lo que ellos no estuvieron", insisten en Moncloa.

"El PP está intentando poner un asunto en clave de legalidad cuando es en clave política. Actuaron contra su país no contra el gobierno. El PP está traspasando muchas líneas inquietantes de cómo funciona la democracia. "No nos va a arrastrar el PP en un problema que tiene el PP. cuando el pp tiene que decir que el gobierno progresista gobierna con Vox no estamos en el ámbito de la política, estamos a lo mejor en el de la psicología. Han desviado el tiro para justificar lo que hicieron el jueves", remarcan desde el Ejecutivo, que recuerda finalmente que "el Consejo de Estado asesora al Gobierno, no al Parlamento".