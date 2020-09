Lesmes traslada a los jueces que el rey le ha llamado para decir que le "hubiera gustado estar" en la entrega de los despachos

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha trasladado a los nuevos jueces que han recibido este viernes sus despachos en un acto en Barcelona que el rey le ha llamado para que les diera su enhorabuena y les dijera que le “hubiera gustado estar” en ese acto, según han confirmado a elDiario.es fuentes jurídicas.

La decisión del Gobierno de no refrendar la asistencia de Felipe VI ha marcado el acto de entrega de despachos a la LXIX promoción de la Escuela Judicial, formada por 29 hombres y 33 mujeres. Durante su discurso, Lesmes aseguró sentir “un enorme pesar” por la “ausencia” del rey en esa ceremonia, celebrada este viernes en Barcelona, un acto al que es habitual que acuda el jefe del Estado.

Lesmes, que fue alto cargo con los gobiernos de Aznar, se refirió a Felipe VI como “símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y dijo que su presencia "va mucho más allá de lo protocolario". El acto, de gran valor simbólico para la judicatura, acabó con un “¡viva el rey!” lanzado por el vocal conservador del CGPJ José Antonio Ballestero y que secundó el propio Lesmes.

Días después de estallar la polémica, el Gobierno sigue sin explicar por qué vetó la presencia de Felipe VI en ese acto y de quién partió la decisión, pues la Constitución establece que todos los actos oficiales del monarca tienen que contar con el visto bueno del Ejecutivo. Y eso no sucedió en este caso. Por primera vez el jefe del Estado no acudió a ese acto anual. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aludió este jueves a “un paquete de razones” que no detalló e insistió en que la obligación del Gobierno es “proteger las instituciones”, la Corona entre ellas.