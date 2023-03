Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:43 h

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido este martes en una entrevista en TVE, cuando quedaba menos de media hora para que comenzase, retrasar la Comisión de Interior en el Congreso para debatir la reforma de la ley mordaza, que no va a salir adelante. “Hoy se ha buscado el choque, era posible posponer la comisión cuando no se ha llegado al acuerdo. Si lo fundamental es alcanzar un acuerdo no era necesario ir a un choque y que se pierda la derogación”, ha afirmado en el programa La Hora.

La también secretaria general de Podemos ha lamentado que esta ley lleve más tiempo en vigor con el actual Gobierno que con el de Rajoy, que fue el que la aprobó: “Es algo que un gobierno progresista no se puede permitir”, ha indicado, para añadir que no entiende “la cerrazón del PSOE” a derogarla, cuando fue “uno de los compromisos de la oposición nada más ser aprobada” y una de las principales promesas de la coalición.

Belarra ha mostrado su apoyo, no obstante, a la posición que defienden ERC y EH Bildu. “Es bastante sensato”, ha expresado. “Hemos visto lo que hacen las balas de goma o lo que suponen las devoluciones en caliente (...) por tanto yo creo que son cuestiones básicas si pretendemos decir que vamos a derogar la ley mordaza”, ha zanjado.