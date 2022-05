Última hora sobre la actualidad política

11:46 h

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha confirmado este martes el regreso del rey emérito a España y en concreto su visita al municipio pontevedrés: “Nosotros estamos encantados de poder demostrarle el cariño que sentimos por él después de casi dos años de ausencia”, ha señalado a la prensa, a la que ha dicho que no sabe “si viendo la regata o participando en ella, pero estará aquí”. El regidor no ha querido aclarar qué día llegará el monarca ni si vendrá acompañado de sus hijas o algún otro miembro de su familia. Del mismo modo no ha desvelado dónde se alojará, pero ha bromeado con que “no va a dormir en la calle”.

El anuncio de la vuelta del rey emérito llega después de que la Fiscalía española decidiera que la inmunidad, el paso del tiempo y sus pagos a Hacienda a posteriori le protegen de cualquier investigación penal por tener su fortuna oculta en el extranjero y manejar dinero de espaldas a Hacienda, los escándalos que le llevaron a marcharse a Abu Dabi. La única vía de hecho para sentar a Juan Carlos de Borbón en el banquillo está abierta ahora en Reino Unido donde un juez decidió que sus privilegios no están amparados por las leyes británicas y podrá ser juzgado por las acusaciones de acoso procedentes de su antigua amante, Corinna Larsen.

Por el momento este fin de semana vuelve a España, aunque en viaje de ocio. El trofeo InterRías del circuito Copa España 2022 de clase 6mR se disputará desde este viernes 20 de mayo, según recoge el calendario de la prueba. La regata es la última prueba preparatoria para el campeonato del mundo de la clase 6mR, que se celebrará entre los días 10 y 19 de junio en aguas de la ría de Pontevedra, con Sanxenxo como puerto base, y en el que el Bribón defiende el título conseguido en 2019.

El regidor de Sanxenxo ha reiterado que para él “es una visita normal”, ya que ha recordado que el rey emérito es un “asiduo visitante” de este municipio desde el año 2000. Juan Carlos I, según Telmo Martín, “es un ciudadano más que viene a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía y de la navegación que tanto le gusta”. “Lo importante es que venga”, ha insistido el primer edil, que ha sentenciado que “en Sanxenxo se le quiere”.

Con información de elDiario.es y EFE.