Los grandes hits de Celia Villalobos: de las pilladas en el Congreso a pedir rastas "limpias" para que no le "peguen piojos"

La histórica dirigente del Partido Popular ha anunciado este miércoles que abandona la política. La hasta ahora diputada lo ha anunciado en el programa Espejo Público (Antena 3), donde ha declarado que le hubiera gustado "terminar" su carrera política con un acuerdo en el pacto de Toledo.

Ante la sorpresa de este anuncio, Susanna Grisso ha repreguntado a Villalobos, que ha recalcado: "Me parece normal, yo perdí un Congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido, y soy yo". "Han sido unos años muy felices en esta casa", ha añadido la dirigente del PP, que apostó por Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para dirigir el partido, celebradas el pasado julio.

Villalobos ha sido ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, alcaldesa de Málaga, vicepresidenta del Congreso y diputada desde el año 1989, pero también ha destacado por acaparar titulares tras sembrar la polémica en numerosas ocasiones, ya fuera encarándose con políticos o periodistas, jugando al Candy Crush en sede parlamentaria o llamando a grito de "tonto" a su chófer, Manolo. Estos son algunos de los momentos que deja en la hemeroteca.

"No son más tontos porque no se entrenan"

Así se refería la dirigente del PP a los chóferes de los coches oficiales asignados a diputados. En 2007, las cámaras de laSexta captaron a Villalobos en una de las salidas del Congreso de los Diputados cuando esperaba que Manolo, su conductor particular, le recogiera. "Tira palante"; "Vamos, Manolo", le repetía a gritos, espetando: "Al final el mío va a ser el último".

"Os vais a aburrir sin dar caña al PP todo el puto día"

Minutos antes de que comenzara el debate de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy, Celia Villalobos fue entrevistada en directo por Ana Pastor, que le pregunto si era posible que el entonces presidente dimitiera. "Yo comprendo que os vais a aburrir muchísimo en laSexta, porque claro sin tener al PP dándole caña todo el puto día", fue la respuesta de la diputada, que se animó a hacer una "apuesta" a la periodista: "¿Qué tiempo le vais a dedicar a las corrupciones del PSOE a partir de que el señor Pedro Sánchez sea el Presidente del Gobierno? Me apuesto contigo que ni el 5%, pero da igual, Mariano Rajoy no va a dimitir".

"Da igual que lleven rastas, pero que las lleven limpias"

Poco después de la entrada de Podemos en el Congreso de los Diputados, Villalobos quiso llamar la atención sobre el pelo de uno de los entonces nuevos parlamentarios, Alberto Rodríguez. Lo hizo en La Mañana de TVE, cuando el espacio era presentado por Mariló Montero, donde aseguró no tener ningún problema con las rastas "aunque fuera del PP", ya que tiene "sobrinos y familiares" con este peinado: "A mí con que las lleven limpias para que no me peguen un piojo, me parece perfecto".

No obstante, poco después se disculpó por estas declaraciones, tildando el comentario de "estúpido e innecesario".

El Candy Crush sobre el estado de la nación

Uno de los momentos más polémicos protagonizados por Villalobos fue su partida al juego Candy Crush durante el Debate sobre el estado de la nación de 2015. En un vídeo publicado por La Marea, se podía ver cómo la entonces vicepresidenta jugaba con su iPad mientras intervenía el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a escasos metros de ella.

"¿Cuántos periodistas están enganchados al Pokémon este maldito?", se excusó poco después al ser preguntada por esta cuestión. Aunque fue esta app la que captó todos los titulares, después se descubrió que no estaba jugando a Candy Crush, sino a Frozen Free Fall.

No ha sido la única vez que Villalobos ha sido sorprendida consultando su tablet durante sesiones parlamentarias. Durante una sesión de control al Gobierno –ya en 2018–, Villalobos también aprovechó para consultar tiendas de ropa online.

Villalobos vs. Iglesias

La dirigente del PP también ha protagonizado varios rifirrafes con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. La primera fue en diciembre de 2015, durante un programa de RNE que se emitía desde Congreso. "Me ofendes cuando dices que mi partido está lleno de corrupción", exclamó la entonces vicepresidenta del Congreso.

"Yo he sido ministra, alcaldesa, llevo muchos años en política y tengo una mochila importante, una mochila perfectamente presentable", recalcó Villalobos durante la discusión, que se produjo mientras estaban rodeados de periodistas, a lo que Iglesias respondió que en esa mochila había "demasiada corrupción y demasiadas cosas feas".

Una de las últimas ocasiones en las que ambos dirigentes se enzarzaron fue el debate de la moción de censura, celebrado el pasado junio. En plena sesión, Villalobos pidió a Iglesias que no utilizara la tribuna del hemiciclo "como un payaso" y le gritó que cogiera "un diccionario".

Sobre Femen: "Yo también quiero ver señores en bolas"

Villalobos también tuvo palabras para la protesta protagonizada por tres integrantes de Femen en el Congreso contra la reforma de la ley del aborto, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Para la que en aquel momento era vicepresidenta del Congreso, fue un mero acto de "exhibicionismo" y no de activismo.

En declaraciones a Televisión Española, Villalobos, afirmó no entender que haya que "enseñar los pechos" para defender a las mujeres: "Yo también quiero ver a señores en bolas. Y a Cristiano Ronaldo en todas las manifestaciones".

"Alucinada pero no pancha" en comisión parlamentaria

La portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz se dirigía a la ministra Fátima Báñez para criticar la falta de veracidad de "su relato respecto de la situación del empleo en nuestro país" durante una comisión de Empleo y Seguridad Social celebrada en septiembre de 2017. Eso sí, tuvo un inconveniente para poder desarrollar su intervención: el sonido de la risa y los comentarios de la veterana diputada del PP, que estaba recostada sobre su asiento.

"Pancha no", se excusó Villalobos tras las por su actitud y la forma en la que estaba sentada, asegurando que "estaba alucinada".

La camiseta de Rufián: 'Es el mercado amigo'

Una camiseta con la foto de Rodrigo Rato entrando a prisión y su famosa frase "es el mercado, amigo" fue el detonante para el enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Celia Villalobos. Fue en la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP en la que comparecía el exministro Ángel Acebes.

Durante el interrogatorio del diputado del PSOE Artemi Rallo se vio obligado a parar por la discusión entre los parlamentarios del PP y Rufián. En ese momento, Villalobos, que no es miembro de la comisión y asistía como público, dijo que el miembro de ERC la estaba "amenazando". Rufián, por su parte, aseguró él fue a por agua y, al pasar al lado de ella, Villallobos le llamó "impresentable".

"Más años cobrando pensión que trabajando"

Según Villalobos, "hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando". La Seguridad Social no cuenta con estadísticas al respecto, mientras que en el PP no aclararon si Villalobos tiene datos concretos que no se hayan hecho públicos, ni a qué tipo de pensión se refería. Fuentes de la Comisión del Pacto de Toledo aseguraron a este periódico que, de existir estos informes, ellos no los han visto.

En esta misma entrevista, la diputada del PP dio a los jóvenes de menos de 25 años un peculiar consejo para mantener seguras sus pensiones: "Ahorrar dos euros al mes, menos que una cajetilla de tabaco".