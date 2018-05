Ola de críticas a Girauta por celebrar el aniversario de Israel coincidiendo con las decenas de muertes por fuego israelí en Gaza

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha celebrado el 70 aniversario del estado de Israel en su cuenta personal de Twitter, coincidiendo con la muerte de al menos 55 palestinos por fuego israelí en las protestas contra el traslado de la embajada de EEUU en Jerusalén.

Girauta ha compartido una foto en su cuenta en la que aparece con Daniel Kutner, embajador de Israel en España, junto al siguiente mensaje: "Israel, luz para las naciones, cumple 70 años como Estado moderno. Aquí, celebrándolo con mi admirado Daniel Kutner".

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha referido a su tuit: "Ahora imaginadlos gobernando y echaos a temblar". Girauta ha respondido a su mensaje reiterándose en su apoyo a Israel: "¿Qué pasa, que la única democracia de Oriente Medio no tiene derecho a existir, y sus amigos no tenemos derecho a celebrar su aniversario?".

Lo que sería para echarse a temblar es que gobernarais los comunistas. Pero eso no va a suceder. En fin, otro antisemita de manual. ¿Qué pasa, que la única democracia de Oriente Medio no tiene derecho a existir, y sus amigos no tenemos derecho a celebrar su aniversario, @pnique? https://t.co/9qTfXJY75P