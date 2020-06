Miguel Bosé se suma a la conspiración y califica de "plan macabro y supremacista" el desarrollo de una vacuna

"Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España / Bill Gates". Con este alegato antivacunas en su cuenta de Twitter, el cantante español afincado en México Miguel Bosé ha vuelto a adherirse públicamente a las teorías de la conspiración que desde hacer semanas recorren las redes vinculando el desarrollo de la vacuna del nuevo coronavirus a una operación para "controlar a la población mundial".

En un tuit acompañado del vídeo en el que Pedro Sánchez anuncia el apoyo económico del Gobierno al proyecto GAVI, una asociación público-privada con el objetivo de garantizar el acceso de vacunas de menores sin recursos, Bosé acusa al presidente de "cómplice" de un "plan macabro y supremacista", en referencia al proyecto impulsado, entre otras instituciones, por UNICEF, la OMS o el Banco Mundial. "Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo", concluye el mensaje.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

El cantante, quien ya hace unos días se refirió a través de esta misma plataforma a la pandemia como "la gran mentira de los gobiernos", centra también sus críticas conspiranoicas sobre el magnate estadounidense Bill Gates, al que se refiere como "el eugenésico", y su esposa Melinda, cuya fundación forma parte de GAVI. En su mensaje, Bosé califica la alianza sanitaria de "especialistas en vacunas fallidas" que "han causado víctimas al alrededor del mundo", y denuncia la incorporación en sus vacunas de "micro chips o nano bots" para obtener "todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla".

Un conjunto de elementos de control masivo de la ciudadanía al que el cantante añade "diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen" o el "llamado 'polvo inteligente'", todo ello con el objetivo de activar en nuestro organismo una red 5G -"clave en esta operación de dominio global"- que nos convertirá en "borregos a su merced".

y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

No es la primera vez que Miguel Bosé promociona en sus redes sociales este tipo de teorías de la conspiración en torno a la pandemia del coronavirus. En un tuit publicado el pasado 4 de junio, el cantante ya acusaba al Gobierno español de ser partícipe de la "gran mentira de los gobiernos", de la que, según su mensaje, solo estarían libres "los países nórdicos de Europa", así como Suiza, país que destaca con un vídeo que muestra a personas continuando con su actividad habitual a pesar de los riesgos de la pandemia en lo que, supuestamente, serían las calles de Ginebra.

SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO.



👉🏼 https://t.co/4BhPTkcgcA — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 4, 2020

Una línea que desarrolló en una publicación tan solo un día después, en la que remitía a sus seguidores a una 'información' de un blog en la que se asegura una rectificación de la OMS con respecto a las medidas de confinamiento para frenar el avance del virus. "La OMS, lo deja bien claro. Quiénes son entonces los culpables de tanto daño? Los gobiernos temerosos y cómplices de la Gran Conspiración, los débiles y 'mandaos', sin carácter", concluía el cantante.