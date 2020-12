Devolvió su nombre a Cantabria y ella le dio su razón de ser. La proclamó infinita a los cuatro vientos. Abandonó una prometedora carrera como banquero y economista para ponerse a su servicio. Declaró la guerra a los meteorólogos para demostrar su microclima y referirse a ella como "el Caribe del Cantábrico". Habló de sus anchoas como del santo grial, pero ni convertirse en Miguel Ángel de la guarda de su región querida ha conseguido instaurar una parada de Ave en su tierra natal. Nadie podrá decir, eso sí, que no lo ha pedido hasta la extenuación. Por eso, en Nadie es más que nadie llamó "mentiroso" al antiguo ministro de Fomento José Blanco. No perdonó al socialista faltar a su promesa de llevar el tren de alta velocidad a la tierra verde de los sobaos, de las albarcas, de las vacas tudancas, de los bolos, de los paisajes imponentes y de la gente honesta. Tampoco disculpa ahora la deslealtad de quienes ejercen la política. Después de llamar "chorizos y trincones" a varios cargos del gobierno de Mariano Rajoy, en su último ejercicio como escritor se pregunta ¿por qué no nos queremos? y responsabiliza a la actual clase política de ser "la más insolidaria y peor que he conocido; ya no hay tregua ni rival, hay enemigos".

