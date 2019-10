Varios familiares de las Trece Rosas y asociaciones de memoria histórica se querellarán contra Ortega Smith

Las Fundaciones Domingo Malagón, Marcos Ana y Trece Rosas, y la Asociación Foro por la Memoria Democrática, presentarán una querella contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Ortega Smith, por haber asegurado el pasado viernes que las Trece Rosas "torturaban, asesinaban y violaban vilmente". A las cuatro organizaciones, todas ellas dedicadas a la memoria histórica, se les suman en el proceso cuatro familiares de estas mujeres fusiladas por la dictadura franquista.

Lo confirma a eldiario.es el abogado de Foro por la Memoria Democrática y coordinador del equipo jurídico del caso, que explica que acusan a Ortega Smith de tres delitos: injurias "graves, por insultos", calumnias "también graves, por imputarlas de comisión de delito", y de odio. Esperan que se unan a la querella más asociaciones y familiares de las víctimas. Cuando el concejal hizo esas declaraciones, la Fundación Trece Rosas anunció que "estudiarían" las acciones legales a tomar. Le daban hasta principios de esta semana para rectificar y "pedir disculpas", algo que no ha sucedido.

La Fundación no se ha puesto en contacto con Ortega Smith, del que no esperan "nada". "Pero lo que no podemos permitir es que se normalice este discurso casposo y antidemocrático, que caracteriza la praxis política de Vox. Por ello, impetramos el auxilio del Estado de Derecho", sigue el abogado de la causa. El procedimiento, por tratarse de delitos contra el honor, requiere de un primer acto de conciliación entre las dos partes que dé la oportunidad al acusado de rectificar. Es algo "simbólico" y no hay plazos para que se produzca, y en este momento están comenzando los trámites para ello.

Las Trece Rosas fueron condenadas a muerte por un Consejo de Guerra Permanente. La sentencia, que difundió este viernes Newtral, detalla que la acusación se limita a un "delito de adhesión a la rebelión". Según reproduce el texto, las jóvenes fusiladas "tenían por misión hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro estado Nacional". Fueron asesinadas en 1939, una semana después de que terminara la Guerra Civil, junto a otras 43 personas.

"La única explicación es que lo haya dicho por ignorancia o por odio. Porque de otra manera no se entiende", afirmó el viernes el presidente de la Asociación Trece Rosas a eldiario.es sobre las declaraciones de Ortega Smith. El abogado ha considerado hoy que fueron "una ofensa a las víctimas del terrorismo franquista que no puede quedar impune. Debe restituirse el honor de estas mujeres y de todas".