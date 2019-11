Los bosques cada vez retienen el carbono durante menos tiempo, según estudio

Los bosques retienen el carbono menos tiempo, según una investigación en la que han participado científicos españoles del CSIC y del CREAF, que revela que el tiempo de permanencia del carbono en los bosques terrestres se reduce cada año entre un 0,2 y un 0,3 % en las últimas décadas.

El trabajo, que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), recuerda que la mayor concentración de CO2 y, sobre todo, los aumentos de temperatura y las sequías, aceleran la mortalidad de la vegetación y esto es un factor relevante en las proyecciones de cambio climático porque indica la capacidad de los sumideros para retener el carbono.

La investigación internacional, en la que han participado Josep Peñuelas y Jordi Sardans, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del CREAF, ha estudiado datos de entre 1955 y 2018 de 695 bosques de tres zonas climáticas: tropical, temperada y fría, y los ha comparado con modelos de simulación ESM (del inglés Earth System Model).

Los resultados revelan que el aumento de CO2 atmosférico está inversamente relacionado con estos tiempos de residencia del carbono en los bosques, que por tanto se reducen a medida que el CO2 atmosférico sigue aumentando.

Según el estudio, liderado por Kailiang Yu, de la Universidad de Utah (EEUU), en tres décadas el tiempo de residencia del carbono en la vegetación se ha reducido a razón de entre un 0,2% y un 0,3% anual.

Peñuelas ha explicado que "los tiempos de permanencia del carbono en la vegetación se están acortando por factores como el calentamiento y las sequías. La temperatura aumenta el metabolismo de los organismos, así como las precipitaciones en algunas zonas, pero las sequías hacen que la mortalidad aumente y por tanto que el tiempo de residencia disminuya".

"En general, hay un incremento de la mortalidad de los árboles en todas las zonas climáticas estudiadas", ha precisado el científico.

Según Peñuelas, la disminución anual de entre el 0,2 y el 0,3 % en los tiempos de permanencia del carbono en los bosques "es significativa porque supone una disminución de hasta el 9 % en tres décadas".

Los resultados sugieren que los sumideros de carbono probablemente se van a ver limitados por un descenso en la capacidad de los bosques de retener el carbono.