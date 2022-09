El entrenador del PSG lamenta “la broma de mal gusto” que hizo al reírse de la idea de sustituir el avión privado por el tren

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, ha lamentado sus declaraciones y sus risas tras una polémica en la que él y el jugador Kylian Mbappé respondían entre mofas a un periodista que preguntó sobre la posibilidad de cambiar los viajes del equipo en avión privado por el tren cuando se tratase de distancias cortas.

“Perdóneme, no me esperaba esa pregunta”, dijo Galtier al periodista entre risas. “Para ser honesto con usted, esta mañana he hablado con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos viajar en un carro a vela [vehículos con ruedas que se impulsan con la fuerza del viento]”, continuó.

“Lo lamento. No era el momento adecuado. Esta broma es de mal gusto”, ha admitido. “Créanme, me preocupan los problemas del clima, de nuestro planeta, sé la responsabilidad que tenemos”, continuó. Tengo jugadores serios, somos un club que se cuida. Fuimos a Lille, viajamos en autobús durante dos horas y media durante el día y dos horas y media a la vuelta. Somos conscientes de lo que está en juego en términos de clima“, ha añadido.

💬 Christophe Galtier, après ses propos sur le char à voile : « C'est une blague de mauvais goût. Croyez-moi au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat » pic.twitter.com/y425QlilMS — L'ÉQUIPE (@lequipe) 6 de septiembre de 2022

La disculpa llega después de que el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, criticase la reacción a la pregunta y subrayase que “todo el mundo debe tomarse en serio el cambio climático”.

Además, la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra tuiteó “Señor Galtier, nos ha acostumbrado a respuestas más pertinentes y responsables, ¿estamos hablando de eso?”.