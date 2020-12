Las comunidades endurecen sus planes de cara a Nochevieja: estas son las últimas novedades

El Gobierno y las comunidades autónomas pactaron el pasado 2 de diciembre un marco común sobre restricciones de cara a las fiestas de Navidad en plena pandemia. Entre estas pautas, por ejemplo, está el máximo de diez personas que podrán juntarse en las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021. Los gobiernos autonómicos empezaron a regular sus particularidades los días siguientes, pero ante el repunte de los contagios varias autonomías pidieron que se permitiese dar pasos atrás en caso de ser necesario. Finalmente, a una semana de Nochebuena, Sanidad ha cambiado el plan para consentir que puedan tomar más medidas y la decisión última sobre el toque de queda, los desplazamientos y las reuniones esté en las autonomías.

La Comunitat Valenciana ha sido la primera en anunciar que no permitirá entrar a familiares y allegados, al menos, hasta el próximo 15 de enero. Un día después, este viernes, Castilla y León ha limitado la entrada y salida del territorio a familiares: los allegados no podrán hacerlo. Otras autonomías han optado por reducir el número de comensales a la mesa de diez a seis, como la Comunidad de Madrid.

Estas son las iniciativas que ya han anunciado las comunidades autónomas para Navidad:

Andalucía: Aunque lo barajó, la Junta ha descartado de momento endurecer las restricciones ya previstas ante el repunte de contagios a las puertas de Navidad. Incluirá finalmente a los allegados en las reuniones que se puedan realizar estas fiestas "por imposición de Sanidad". El número máximo de participantes será de diez personas.

En paralelo, entre el viernes 18 de diciembre y el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias y se ampliará el horario de apertura de bares y restaurantes, con dos turnos: desde por la mañana hasta las 18.00 horas y por la tarde entre las 20.00 horas y las 22:30. Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se recomiendan celebraciones que puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso.

Aragón: El Gobierno aragonés mantiene el cierre perimetral de las provincias y de la comunidad hasta el próximo 12 de enero. El toque de queda, de 23.00 a 6.00, también se mantendrá en ese periodo. Se podrá viajar entre las tres provincias y acceder a la comunidad para juntarse exclusivamente con familiares del 30 de diciembre al 2 de enero. No se permitirá la salida de la comunidad para visitar a allegados y se ha habilitado una declaración responsable para justificar los desplazamientos. Por su parte, los allegados no pueden entrar en la comunidad ni moverse entre las provincias.

Asturias: El Principado ha limitado a seis personas las reuniones, las cuales sólo podrán estar compuestas por dos núcleos familiares, tanto en espacios públicos como privados. Además, en Nochevieja, el toque de queda se establece a las 00.30 horas, con la finalidad exclusiva de facilitar el regreso a los domicilios. El resto de días, el toque de queda va desde las 23.00h hasta las 6.00h. La comunidad queda cerrada durante las fiestas, pero se permite la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares.

Baleares: Mallorca sigue en "situación de riesgo extremo" y el Govern ha endurecido las restricciones. Los bares y restaurantes deberán cerrar sus terrazas a las 18:00h, con un aforo del 75%, mientras que los interiores permanecerán cerrados, al menos hasta el 11 de enero. Los establecimientos comerciales tienen que cerrar a las 20h y las grandes superficies no abren los sábados, domingos y festivos.

Los días 31 de diciembre y 1 de enero, las reuniones están limitadas a 6 personas en Mallorca y a 10 personas en Menorca, Formentera e Ibiza (con un máximo de dos núcleos de convivencia). Durante esas noches, el toque de queda varía en función de las islas: de 22h a 6h en Mallorca y de 1.30h a 6h en el resto. Es posible consultar el nivel de alerta por islas y las medidas asociadas en esta web del Govern.

Además, los turistas nacionales que viajen a Baleares deben presentar una PCR negativa, igual que ocurre ya con los viajeros internacionales desde el 23 de noviembre. El Govern balear ofrece la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica gratuita a los residentes que retornen a las islas.







Canarias: En los encuentros para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 31 de diciembre y 1 de enero no se debe superar el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, ni el número máximo de dos unidades de convivencia (los menores de 0 a 6 años quedan excluidos). El toque de queda en Canarias será de la 01:00 a las 06:00, desde el 23 de diciembre y hasta el 10 de enero, a excepción de la noche del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, cuando se ampliará a la 01:30.

El Gobierno de la comunidad también ha anunciado el cierre de Tenerife, ya que la isla cuenta con una incidencia acumulada superior al conjunto de todo el país, aunque permitirá las reuniones de no convivientes en bares, terrazas y restaurantes. Se limita en la isla de Tenerife la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de las 22.00 a las 6.00 todos los días, excepto para la Nochevieja, en que se retrasa el inicio de esta limitación a las 00.30, exclusivamente para el retorno al domicilio habitual.

Además, los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el ejecutivo canario.

El Gobierno canario ha decidido también cambiar el día de vuelta a las aulas, que en un principio estaba previsto para el 8 de enero y se ha atrasado hasta el día 11 debido a la situación epidemiológica.

Cantabria: La comunidad ha reducido a seis las reuniones familiares en Nochevieja y ha adelantado el toque de queda a las 00:30 horas. Este endurecimiento de las medidas llega tras haber permitido reuniones de hasta un máximo de 10 personas en las cenas de Nochebuena. "El comportamiento ha sido ejemplar en Nochebuena", ha reconocido el líder del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Revilla, pero defiende que es mejor "prevenir para no estropear". Además, exigirá a los residentes de centros de ancianos que salgan a sus domicilios en Navidad que estén un mínimo de siete días fuera y que a su retorno se realicen una prueba PCR. El cierre perimetral de Cantabria estará vigente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, pero se facilitará que familiares y allegados puedan entrar a la comunidad durante estos días. Sin embargo, desde el día 7, y al menos hasta el 16 de enero -aunque previsiblemente se prorrogará-, la autonomía volverá a prohibir las entradas no justificadas.

El cierre al público del interior de los locales de hostelería y restauración está vigente, al menos, hasta el 15 de enero. Además, continuarán cerrados durante ese período los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas. Puedes consultar aquí todas las medidas.

Castilla–La Mancha: Se permitirá la entrada y salida de la región entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para permitir las reuniones familiares y con allegados, una "apertura parcial del confinamiento perimetral". El Gobierno regional ha decidido adelantar el toque de queda a las 0.30 horas en Nochevieja exclusivamente para regresar a casa (en el resto de días sigue siendo a las 00.00 horas). Las reuniones quedan limitadas a 10 personas en Nochevieja. En esta guía puedes leer todas las restricciones.

Castilla y León: Se cierra la comunidad a los allegados y solo permitirá entrar y salir de su territorio a familiares. Las reuniones seguirán limitadas a un máximo de diez personas, con un tope de dos unidades de convivencia distinta. Los desplazamientos a Castilla y León se limitarán a los días 23, 24, 25, 26 y 31 de diciembre y al 1 y 2 de enero. No se podrá viajar el 5 y 6 de ese mes. En cuanto al toque de queda, se mantiene la ampliación ya anunciada en Nochevieja, hasta la 1.30 de la madrugada, mientras que el resto de días seguirá el tope de las 22.00 horas. Todas las restricciones, aquí.

Catalunya: Las reuniones vuelven a ser de un máximo de 6 personas, menos los días de Nochevieja y Reyes, cuando se permitirán hasta 10 personas de dos burbujas diferentes. En cuanto a la movilidad, el ámbito continuará siendo comarcal en el interior de Catalunya, pero se permitirán las salidas y entradas para ver a familiares, para las reuniones de las fechas de Navidad, y también a segundas residencias.

Además, el Govern ha cerrado perimetralmente por 15 días, hasta Reyes, las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès, situadas en el norte de la comunidad. Durante este tiempo solo se podrá entrar y salir de estas dos comarcas por motivos laborales y la restauración y las instalaciones deportivas interiores también permanecerán cerradas.

También habrá nuevas restricciones horarias en la hostelería: se podrá abrir al público para servir desayunos y comidas, con el límite de las 15:30 horas de la tarde. A partir de este momento, los bares y restaurantes podrán servir a domicilio, hasta las 11 de la noche. Se mantienen las terrazas abiertas y los aforos interiores en el 30%. Según las medidas anunciadas este viernes, se mantiene la flexibilización del toque de queda los días señalados, que se alarga hasta la 1 de la madrugada, y el día de Reyes, que llegará a las 11 de la noche.

Las nuevas restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo 11 de enero. Además, se ha decidido retrasar la vuelta del curso escolar a ese lunes día 11 para ganar unos días de margen entre los posibles encuentros familiares durante las fiestas y el regreso a las aulas. Puedes leer las restricciones aquí.

Comunitat Valenciana: Ha sido una de las comunidades con las restricciones más duras. El Ejecutivo autonómico prolonga el confinamiento perimetral y no permitirá entrar a familiares y allegados, al menos, hasta el próximo 15 de enero. Únicamente los residentes con motivos laborales o académicos podrán ingresar en el territorio. Se adelanta, también, el toque de queda a las 23.00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, que se mantendrá hasta la media noche.

Las reuniones mantienen una limitación de seis personas tanto en espacios públicos como privados, incluyendo los días 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero. La Generalitat anima a que los encuentros navideños sean dentro del mismo grupo de convivencia y, aunque inicialmente estableció un máximo permitido de dos grupos, finalmente lo mantendrá como recomendación.

Las autoridades sanitarias valencianas están muy preocupadas por la evolución de la situación epidemiológica en las últimas semanas y se estudia la posibilidad de endurecer las actuales medidas de seguridad frente a la COVID-19 que, en todo caso, en estos momentos no pasarían por un retraso en la vuelta a las aulas tras las fiestas navideñas.

Euskadi: El confinamiento perimetral se levantará del 31 de diciembre al 1 de enero de 2021 para permitir la entrada de familiares y allegados. Los locales comerciales y la hostelería deberán cerrar los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero a las 18.00 horas para evitar aglomeraciones. Del mismo modo, los comercios hosteleros tienen prohibido abrir antes de las 9.00 horas 1 y 6 de enero. Desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se permitirán visitas y salidas de mayores: "dos familiares en una misma visita", al menos dos veces por semana y con una hora de duración.

El toque de queda se ha fijado a las 00.30 horas en Nochevieja. Estos días, las reuniones familiares también tendrán que limitarse. El Gobierno vasco ha establecido un máximo de 6 personas el 31 de diciembre.

Extremadura: El cierre de la hostelería de 18:00 a 20:00 horas, que se había decretado para los días de Nochebuena y Nochevieja, se amplia a los días 1,2, 5 y 6 de enero de 2021. Otra de las medidas tomadas por El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura es la reducción del aforo de los locales comerciales que se ubiquen en superficies o centros de estas características del 40% actual a un 30%, que se hará extensible a los aparcamientos.

Además, y en concreto, en Cáceres y debido a la altísima incidencia del virus, el Gobierno Regional ha acordado adoptar otras tres medidas, que estarán vigentes durante los próximos siete días con el objetivo de reducir esta incidencia en un 50%. La primera de ellas la limitación del aforo de todos los locales comerciales, bares y locales de hostelería al 30%, la segunda el cierre de estos últimos de 18:00 a 20:00 horas, y por último, la prohibición de las competiciones deportivas en la ciudad.

Galicia: Las reuniones sólo pueden ser de un máximo de 6 adultos y, de manera excepcional, puede haber hasta 4 niños más (siempre que sean menores de 10 años). Es decir, como máximo, pueden reunirse 6 adultos y 4 niños. La comunidad estará cerrada perimetralmente del 23 al 6 de enero, salvo para las excepciones, como la reagrupación familiar. Durante todas la Navidades el toque de queda seguirá vigente entre las 23 y las 6 horas con la excepción de Nochevieja, cuando se extiende hasta la una y media de la madrugada.

De este modo, durante las 00,00 horas de este miércoles hasta las 23,00 horas del 1 de enero estará permitida la movilidad para aquellas personas que acudan a visitar a familiares, procedan o acudan a una localidad que esté bajo cierre perimetral. Además, el toque de queda se amplía el día de Nochevieja hasta las 1,30 horas de la madrugada para facilitar el regreso a casa después de la cena.

Las limitaciones para hostelería cambian en los niveles de restricción medio alto y alto, de manera que se podrá cerrar a las 18,00 horas en lugar de las 17,00 horas del límite actual. El día de Año Nuevo, además, las cafeterías tienen el horario de apertura a las 11,00 horas.

19 ayuntamientos gallegos acabarán el año sometidos a límites perimetrales y con niveles de restricción entre medio alto y máximo. Afecta a los vecinos de Viveiro (Lugo), Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro (Ourense), Noia y Lousame (A Coruña). La Xunta, además, aumenta el control sobre otras 12 localidades que pasan directamente del nivel básico al medio-alto o sobre las que se ha decidido aplicar una vigilancia especial. Estas últimas son: Barro (Pontevedra), Xinzo de Limia (Ourense), Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son e A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Madrid: Isabel Díaz Ayuso ha decidido reducir de 10 a 6 personas todas las reuniones durante las fiestas navideñas, incluidos los días festivos, ante el repunte de contagios en la región la última semana. La presidenta regional ha confirmado que no va a impedir "que los ciudadanos entren o salgan" de la autonomía para visitar a sus familiares ni tampoco cerrará los comercios y la hostelería.

Están cerradas perimetralmente diez zonas básicas de salud: Aravaca, General Moscardó, Andrés Mellado y Sanchinarro (las cuatro en la ciudad de Madrid), Reyes Católicos y Quinto Centenario (en San Sebastián de los Reyes), La Moraleja (Alcobendas), Felipe II y Alcalde Bartolome González (Móstoles) y Getafe Norte (Getafe). Los vecinos sí podrán salir en los festivos claves de Navidad.

La Comunidad ha distribuido un certificado con el que se podrá entrar y salir para visitar a familiares durante las Navidades.

Lee aquí todas las medidas.

Murcia: En la Región el toque de queda está fijado entre las 23 y las 6 horas. Existe confinamiento perimetral de la comunidad, pero no entre los municipios. La Región de Murcia impide la entrada de "allegados" al territorio de la comunidad los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.







Navarra: El cierre perimetral se mantendrá hasta, al menos, el 14 de enero. Finalmente, no se flexibilizará en fin de año las medidas de prevención para contener el COVID-19 ante la evolución epidemiológica de los últimos días, con lo cual no se levantará el cierre perimetral de la comunidad foral, los encuentros familiares en los hogares serán de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales y el toque de queda se mantendrá a las 23.00 horas en Nochevieja.

Este endurecimiento de las medidas inicialmente previstas tendrá su reflejo en un Decreto Foral de la Presidenta que se publicará este lunes en el Boletín Oficial de Navarra. Por su parte, la normativa relativa a aforos y limitaciones en sectores como la hostelería, el comercio, los espectáculos, las residencias o la práctica deportiva se mantendrá, por el momento.

La Rioja: Se autorizan los desplazamientos fuera de la comunidad del 30 al 2 de enero –Nochevieja y Año Nuevo– para reunirse con familiares y allegados con motivo de las fiestas navideñas. Salvo estas excepciones, se amplía al 15 de enero la restricción de movimientos de entrada y salida de la comunidad riojana, informa EFE.

Podrán reunirse un máximo de diez personas durante las celebraciones navideñas y, preferiblemente, pertenecientes a un máximo de dos unidades de convivencia, siempre bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los bares y cafeterías de La Rioja –no el conjunto de la hostelería– cerrarán a las 20 horas, salvo para el reparto y recogida de comida a domicilio.

Además, para los desplazamientos fuera del territorio de La Rioja entre el 30 de diciembre y el 2 de enero será precisa una declaración responsable, que puede ser pedida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta no permitirá que los allegados se sumen a las celebraciones navideñas, que están restringidas a diez personas. Por su parte, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla permitirá que desde el 23 de diciembre al 6 de enero se pueda salir de la ciudad o entrar para pasar las fiestas con familiares o allegados. El horario de restricciones nocturnas se extiende de las 23:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, excepto la noche del 31 de diciembre de 2020 al día 1 de enero de 2021, en las que el toque de queda comenzará a la 1:00 horas y durará hasta las 6:00 horas.