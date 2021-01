Sanidad suma a la primera etapa de vacunación a toda la Atención Primaria y a los dentistas

El Ministerio de Sanidad ha actualizado en la Comisión de Salud Pública su estrategia de vacunación estatal, para incluir el siguiente grupo a vacunar contra la COVID-19, como ya avanzó Salvador Illa: los mayores de 80 años. Además, han incorporado especificaciones sobre los grupos de profesionales asistenciales en esta primera etapa de enero a marzo, concretamente "el personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos". Irán antes que ellos los profesionales de primera línea, que ya están siendo vacunados en muchas comunidades; y los de hospitales y de Atención Primaria que no son considerados en primera línea. En la primera actualización solo detallaba que entre los sanitarios había que centrarse en los que "de manera específica realizan actividades que exigen contacto estrecho" con personas que pueden estar infectadas.

Pero entre todos los sanitarios debe priorizarsde "en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas", matizan. La "situación epidemiológica actual, la disponibilidad limitada de dosis y la necesidad de vacunar en el menor plazo de tiempo posible a las personas con un alto riesgo de enfermedad grave y de muerte tras la infección por el virus SARS-CoV-2 –principalmente las personas mayores–", hace que sea necesario ordenar dentro de los grupos profesionales, justifica el Ministerio. Ahora también indican que, el personal sanitario que no sea vacunado en la etapa uno por no estar en máximo riesgo en hospitales o en Atención Primaria, podrá serlo en la etapa dos –a partir de marzo– "dentro de las categorías 'personal esencial de primera línea' u 'otro personal esencial', aunque no está determinado a partir de qué fecha toca a esta categoría.

En esta primera etapa también están incluidos los usuarios y trabajadores de residencias y los grandes dependientes no institucionalizados. Los trabajadores de residencias son el grupo "personal sociosanitario", pero no abarca a personas que trabajan cuidando a población de riesgo en sus hogares, que son otro grupo poblacional, sino a los de geriátricos. Solo se vacunará en esta etapa, al margen de los de residencias, a los trabajadores que atienden de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. Y estos, "si es más factible", podrán ser vacunadas a la vez que la persona que cuidan, no en un turno propio.

Cuando todos estos colectivos estén inmunizados, que se prevé para finales de febrero, será el turno de los mayores de 80. Son según el INE 2.851.054 personas, 1.056.207 hombres y 1.794.846 mujeres, pero muchos de ellos pueden estar para entonces ya inmunizados por ser grandes dependientes o por vivir en residencias. Hay otros 15 grupos poblacionales más a los que inocular la vacuna, pero no se ha establecido por ahora el resto de jerarquización. La vacunación se está haciendo mayoritariamente con dosis de Pfizer/BioNTech, ya hay en España más de un millón de dosis, y en menor medida con la de Moderna, 35.700. Para principios de febrero, si la aprueba la Agencia Europea del Medicamento, podremos disponer de la de Oxford/AstraZeneca. Se han puesto en España dosis a 1.103.301 personas desde el 27 de diciembre, el Gobierno espera haber abarcado al 70% de la población en verano para alcanzar la inmunidad de grupo.