Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) es ordenado, disciplinado y paciente. Solo con eso no basta para llegar a la presidencia de la Generalitat aunque probablemente ser así le ha ayudado a conseguirlo. Es de los políticos que estaba en el lugar y el momento.

Licenciado en derecho por la Universidad Oberta de Catalunya y máster en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, Aragonès era independentista cuando no estaba de moda, y de ERC cuando lo más cómodo era ser de Convergència. Por su entorno familiar y social lo lógico hubiese sido que se afiliarse a las juventudes pujolistas. Cuando a los 16 años escogió las republicanas, su padre le avisó de que hiciese lo que quisiera pero que no él no tuviera que ir a buscarle a una comisaría. Aragonès, de momento, ha cumplido.

Un perfil de Neus Tomàs.