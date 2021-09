Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:13 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho este jueves que su formación "no renuncia" a convencer a la parte socialista del Gobierno de incluir la subida del impuesto mínimo de sociedades al 15% en el acuerdo para los presupuestos generales de 2022.

En una entrevista en la Cadena Ser, Montero se ha mostrado confiada en la capacidad de negociación de Unidas Podemos para incluir sus propuestas y sacar adelante el acuerdo "en tiempo y forma". "Estamos trabajando en que se incluyan nuestras propuestas sobre fiscalidad, no solo el 15% mínimo para las empresas sino una tasa morada para productos de higiene femenina, crianza y cuidados, con un IVA súper reducido", ha comentado la ministra.

En los últimos días ha crecido la tensión entre los bloques de la coalición de Gobierno a cuenta de esta negociación, después de que ayer la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, reconociese que el acuerdo "está lejos", debido a las reticencias de la parte socialista de tocar la fiscalidad. "A día de hoy estamos distantes, estamos alejados", añadía la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo desde Nueva York que "va a haber presupuestos", que los van a presentar en "tiempo y forma "y que van a tener un objetivo claro que es el de la recuperación económica justa", aunque no entró a valorar las peticiones de su socio.

Montero este jueves ha insistido en que el incremento del impuesto de sociedades no es solo una propuesta de Unidas Podemos, sino que "lo propone Biden, la OCDE, el G20 y 130 países que suman el 90% del PIB global". "Si queremos una recuperación justa, las grandes empresas tienen que contribuir", ha zanjado la titular de Igualdad, que ha reiterado que su formación "no va a renunciar a convencer al PSOE de algunas cosas". "Nos han dicho muchas veces no a regular determinadas cosas y al final sí se podía", ha dicho.