Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

En España hay 4,2 millones de personas que no se han vacunado pese a que por calendario ya debían estar inmunizadas. Según la última actualización de datos, un 10% de la población diana –excluyendo a los niños y niñas para los que las inyecciones aún no están autorizadas– ha escapado al proceso de vacunación ordinario y el Ministerio de Sanidad no tiene muy claras cuáles son sus razones.

La bolsa de personas situadas al margen de la inmunización, aunque es mucho menor que en otros países del entorno, plantea muchas incógnitas a las instituciones ahora que el proceso de vacunación está tocando techo y se ha constatado su éxito. El Ministerio aseguró al inicio de la campaña que registraría los motivos, pero en la práctica está resultando complicado, admite una portavoz, que deriva para conocer el detalle a las consejerías de salud de las comunidades autónomas y emplaza al fin del proceso de vacunación para tener los datos completos. El Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio, lanzó hace tres semanas una encuesta online anónima para arrojar un poco de luz al asunto. El objetivo era analizar qué motivos aportan las personas que no están todavía vacunadas. El cuestionario se cerró hace siete días y se están examinando los resultados.







Un tema de Sofía Pérez Mendoza y Ana Ordaz.