Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

13:55 h

En "todos" los vacunódromos de Euskadi, según la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, hay personas que están comunicando la cancelación de su cita para recibir la protección contra la COVID-19 por no modificar su calendario de vacaciones. "Nos lo está diciendo el personal de los puntos de vacunación. No son muchas pero no vamos a decir tampoco que son solamente una o dos", ha señalado Sagardui. Su mensaje es claro: poder acceder a la inmunidad es una "gran oportunidad". "No olvidemos lo afortunados que somos. No se puede decir lo mismo en todos los lugares del mundo [...]. Creo que se pueden planificar las cosas. Más o menos todos sabemos con qué calendarios vacunales andamos. Prioricemos siempre la administración de la vacuna, por favor", ha rogado la titular de Salud en Radio Euskadi.

Escribe Iker Rioja Andueza.