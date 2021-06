Consigue el libro de Elisa Beni, ‘Una mujer no muere jamás’

La escritora, periodista y columnista de elDiario.es, Elisa Beni (Logroño, 1964), acaba de publicar su última novela Una mujer no muere jamás (Roca Editorial), un fresco del papel no resuelto de las voces femeninas en la sociedad y un homenaje a todas aquellas vidas que el franquismo hizo transcurrir en un fondo en blanco y negro. Unas mujeres que siguen vivas en sus hijas y en sus nietas, porque una mujer no muere jamás.

Elisa Beni nos traslada al Madrid y al Bilbao franquistas en una historia llena de secretos que reivindica el papel de las mujeres en la época reciente más convulsa de la historia de España. Lara, desde un Madrid frenético y prepandémico, se lanza en busca de explicaciones sobre la vida de la mujer que murió en el piso que acaba de comprar y que fue encontrada momificada diez años más tarde. Buscando sentido a esta existencia tan aparentemente llena de soledad, probablemente persigue las claves de su propio futuro. En ese camino de investigación retrospectiva, que casi roza la obsesión, descubrirá la corriente profunda que une el destino de las mujeres de todas las épocas.

