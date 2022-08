El organizador del criptoevento carga contra la CNMV: “Deberían educarse un poco más sobre nosotros”

El organizador del macroevento de criptomonedas que se celebrará este sábado en Madrid ha criticado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por informar de que su empresa no tiene licencia para captar inversores y que varios de los patrocinadores están considerados “chiringuitos financieros”. “No entendemos a qué tipo de licencia se refieren. Nosotros no necesitamos ninguna licencia porque no somos una entidad financiera ni tenemos ningún instrumento financiero”, ha manifestado Mani Thawani, fundador de Mundo Crypto. “A lo mejor necesitan educarse un poquito más y estudiar un poquito mejor lo que hace nuestra empresa”, ha añadido.

Unidas Podemos pide a la Comunidad de Madrid que cancele el macroevento de criptomonedas

Saber más

La CNMV cuestionó el uso de figuras televisivas que el macroevento de Thawani iba a hacer para promocionar las inversiones en criptomonedas, alertando que son activos financieros de alto riesgo. “Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías”, pidió la CNMV.

La acción del regulador y la presión social derivada han provocado que la mayoría de esas caras reconocidas se borren del evento. Así lo han hecho los que iban a ser sus presentadores, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, así como los actores de la serie La que se avecina Pablo Chiapella y Macarena Gómez, que iban a realizar un sketch de humor. Coca-Cola, que era la principal “empresa asociada” no relacionada con el sector cripto, también ha retirado su apoyo a Thawani tras el aviso de la CNMV.

Nosotros no promovemos la inversión en criptomonedas, promovemos la información y la educación en criptomonedas Mani Thawani — Fundador de Mundo Crypto

Thawani, criptoempresario de 29 años nacido en Canarias y de origen indio, ha asegurado en una rueda de prensa que ni el evento del sábado que ni su compañía buscan captar nuevos inversores. “Nosotros nos dedicamos a la formación”, ha insistido en varias ocasiones.

No obstante, Tawhani defiende que su objetivo es lograr una “adopción masiva” de las criptomonedas. Preguntado por este punto por elDiario.es y su aparente fricción con la advertencia de la CNMV para no promover los criptoactivos entre público no especializado, el fundador de Mundo Crypto ha expresado que se refiere a una “adopción masiva responsable” de la “tecnología blockchain”. “Nosotros no promovemos la inversión en criptomonedas, promovemos la información y la educación en criptomonedas”, ha manifestado.

Sus declaraciones contrastan con los hechos que rodean al criptofestival. Todos los patrocinadores son empresas centradas en ofrecer inversiones en criptomonedas y la agenda del evento tiene varios puntos que versan sobre cómo mejorar las inversiones en criptomonedas. La edición del año pasado, que también estuvo rodeada de polémica, se denominó “La gran inversión” y giró en torno a una empresa que Thawani seleccionó por su potencial, en la que aseguró que invertiría un millón de euros. Finalmente no lo hizo.

Thawani ha mantenido un tono conciliador con los periodistas que ha contrastado con el “comunicado oficial” que difundió este miércoles en sus redes sociales. En él acusó a la prensa de plegarse a la “dictadura centralizada de los bancos”. “En menos de dos horas medios de comunicación de todo el país han atacado el evento de Mundo Crypto. ¿Por qué, quién está detrás? ¿A quién le molesta tanto que se reúna en un solo espacio toda la comunidad cripto? Solo a aquel que quiere ponerle freno a la innovación, al conocimiento y al avance de algo imparable. Aquel que quiere conservar sus privilegios”, afirma en el vídeo.

“Prefieren que los jóvenes salgan el sábado por la noche a gastar su dinero en alcohol y en tabaco. ¿Por qué será? ¿Quizá porque por cada cajetilla cobran un 50% de impuestos?”, se pregunta.

El metaverso

El evento que organiza Mundo Crypto tiene un presupuesto de dos millones de euros y aspira a reunir a 7.000 asistentes este sábado en el Wizink Center, uno de los recintos de mayor capacidad de la capital. Thawani asegura que ha impartido formación sobre criptomonedas a 50.000 estudiantes, con precios que van desde los 50 a los 3.000 euros. La empresa, con sede en Dubai, lleva activa desde 2019. Según ha revelado su fundador, aún no ha pagado impuestos en España, pero lo hará a partir de este año.

Durante la rueda de prensa, Thawani ha adelantado que un plan que presentará durante el evento para reorientar su empresa hacia el metaverso y dejar de lado las criptomonedas, que hasta ahora han sido su foco principal. Como parte de esta estrategia quiere lanzar una plataforma en la que los usuarios se impartan formación entre ellos, un “medio de comunicación descentralizado” y otras aplicaciones basadas en la tecnología blockchain.

Denuncia de Facua

La asociación de consumidores Facua ha denunciado este jueves a Mundo Crypto ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por promocionar su evento como gratuito a pesar de que cobra 47 euros por reservar el asiento. La organización ha explicado que devolverá el importe de la entrada a los que finalmente acudan al WiZink Center, aunque no a los que no lo hagan. Lo que no devolverá en ningún caso serán los gastos de gestión.

Facua ha señalado que la penalización por no acudir se da a pesar de que “no se acredita ninguna clase de perjuicio o daño efectivo para la feria, puesto que el evento puede desarrollarse con plena normalidad pese a que haya personas que decidan no asistir y que no llegan a beneficiarse de las charlas y conferencias que se imparten”. También ha denunciado que no se devuelvan los gastos de gestión y que estos no quedan suficientemente claros.

Preguntado por esta cuestión, Thawani ha dicho que ha dejado el tema en manos de sus abogados que los gastos de gestión no sobrepasan “los tres o cuatro euros”.