24 horas sumergido en las redes de la conspiración, los bulos y la extrema derecha

A primera hora de la mañana ya hay varias notificaciones en el móvil. Entre ellas destaca un mensaje de Telegram, sustituto de Whatsapp, enviado a las tres de la mañana: "¡ASESINOS! ¡CRIMINALES! ¡GENOCIDAS! ¡LAS CALLES NO SERÁN SEGURAS PARA ELLOS!", se lee en mayúscula, justo después de pedir a los usuarios que imaginen "a un abuelo de 75 años, con la puerta cerrada, que nota que se ahoga, que pide ayuda y nadie le oye porque 'así lo ordena el protocolo'". Es el despertar sobresaltado de las 24 horas en las nos sumergiremos en los chats y canales a los que están expuestos miles de personas en España.

El mensaje lo escribieron los administradores de un canal de Telegram, como parte de una cadena de publicaciones enviadas en la madrugada del domingo al lunes. Todos tienen emojis de sirenas encendidas, rayos, acusaciones de asesinato y genocidio en mayúsculas. "¿QUIÉN DIO INSTRUCCIONES A LAS RESIDENCIAS PARA ASESINAR ANCIANOS?", se lee en uno, que responde automáticamente a la pregunta citando a Pablo Iglesias. "Se acerca el día en que sea él quien reciba la inyección letal", avisa esa misma publicación, de las 00.51 horas.

Mensajes enviados en la madrugada del domingo al lunes en el grupo de Telegram 'Resistencia Española'.

Los grupos de Telegram, donde todos los miembros pueden comentar, y los canales de difusión (donde solo pueden escribir los administradores) son la punta del iceberg de unas redes que han engordado considerablemente durante el estado de alarma. En un solo día, de estos grupos afloraron todo tipo de contenidos extremos, propaganda y desinformación, con vínculos en otras redes sociales y foros de Internet.

La loca teoría de que la Cruz Roja lo sabía todo y utilizó la pandemia para lucrarse

La cadena de mensajes que acusó de asesinato al Gobierno en Telegram en la noche del domingo al lunes incluye como prueba un enlace a una publicación de Twitter. Su autor denuncia lo que, según dice, es un documento oficial del Gobierno. Entre un icono de alarma y más mayúsculas, esta cuenta publicó el domingo a media tarde que Sanidad obligó el 5 de marzo a las residencias a mantener a los ancianos con síntomas de la COVID-19 "encerrados en sus habitaciones, impidiéndoles ir al hospital para ser tratados. ¡Así murieron solos!", basándose en un documento oficial.

⚠️ Atentos: Este documento de 5 de marzo, del Gobierno de España, OBLIGA a las Residencias de Ancianos a MANTENER a los ancianos con sintomatología de covid19, ENCERRADOS en sus habitaciones, IMPIDIÉNDOLES ir al HOSPITAL para ser tratados. ¡Así murieron solos!. ¡TREMENDO! pic.twitter.com/YVNTu0ZLNY — 🇪🇸 Gregorio Ramos 🇪🇸 #LasCallesRugen (@GregorioRCh) May 24, 2020

Ese tuit ha sido replicado casi 3.000 veces, pero en un vistazo rápido a la captura del documento que adjunta se puede ver que este no dice nada de lo que le achaca. "Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno", recoge el texto.

Ese documento publicado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el 6 de marzo, "Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19". Preguntamos a Google y encontramos una versión posterior (26 de marzo) y más completa (14 páginas en vez de 9) en la página oficial del Ministerio de Sanidad. Se trata de la versión consolidada con las instrucciones del Gobierno a las residencias sobre cómo actuar en esta pandemia. En lo referente al traslado a hospitales de los ancianos, ambos documentos incluyen exactamente la misma indicación: "No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno" .

¿Por qué elevar ahora una acusación como esa en Twitter de la versión antigua del 5 de marzo? ¿Es solo un usuario distribuyendo un bulo, o se trata de algo más organizado? Si continuamos la búsqueda del documento fechado el 5 de marzo, la respuesta a esa pregunta nos la da un texto de Ok Diario, publicado a primera hora del mismo domingo: "El Gobierno impidió el 5 de marzo llevar a los hospitales a los ancianos contagiados en residencias". En él se construye la tesis que hemos visto saltando de Twitter a Telegram tergiversando el mismo documento de Sanidad. El rastro pone a Ok Diario en el origen de la narrativa que tras varios saltos entre redes sociales, acaba dando lugar a amenazas sobre "una inyección letal" a miembros del Gobierno por "genocidas".

[El documento ha seguido circulando por la redes y ha salido fuera de la órbita de la extrema derecha conspiracionista. Maldita.es lo ha desmentido este miércoles]

Desmentido de Maldita.es de este miércoles sobre el documento del Gobierno y las residencias.

Con ese camino resuelto volvemos al grupo de Telegram. Repasando la cadena de mensajes enviados de madrugada hemos visto que la acusación al Gobierno tenía una subtrama: "¿CUÁNTOS ANCIANOS LOGRARON QUE FIRMARAN EL TESTAMENTO SOLIDARIO?" se dice en uno de los mensajes de la serie. "¿CUÁNTO DINERO HAN HECHO EL GOBIERNO Y SUS AFINES CON LOS TESTAMENTOS SOLIDARIOS?", acusa otro. La acusación de "asesinos" o amenazas de muerte contra miembros del Gobierno ya se habían podido ver en las caceroladas, pero los "testamentos solidarios" es nuevo.

Remontando por la cadena de mensajes llegamos a uno de las 19.00 horas del domingo, que denuncia que (se omiten las mayúsculas) "entre enero y marzo de 2020, el Comité Español para Refugiados y Cruz Roja llevaron una campaña para que los ancianos en los testamentos les dejaran dinero". Las pruebas que ofrece de ello son enlaces al foro Burbuja.info. Este foro es un conocido nicho del discurso antifeminista y misógino de las redes españolas, responsable por ejemplo de sacar a la luz la identidad, el centro de estudios y otros datos personales de la joven víctima de la manada para "burlarse" de ella.

En uno de esos hilos de Burbuja.info enlazados desde Telegram un usuario denuncia sin pruebas que "Voluntarios de las ONG fueron a las residencias de toda España a pedir el testamento solidario entre Enero y Marzo". Otro usuario afirma que YouTube le mostró un anuncio sobre los testamentos solidarios de Cruz Roja el 25 de febrero, "ahora que la pandemia se acerca". En ambos hilos se hacen acusaciones contra las ONG como la de ser "organizaciones mafiosas paragubernamentales", pero no se dice mucho más de esa supuesta estrategia secreta para aprovechar la pandemia por parte de Cruz Roja, aparte de incluir enlaces donde las propias ONG explican que el "testamento solidario" es una forma de donar "parte de la herencia". Este mecanismo de donación es una tradición en muchas organizaciones españolas y lleva años activo.

Vídeo de Cruz Roja sobre los testamentos solidarios, publicado en abril de 2019.

Pese a la ausencia total de pruebas en todas las acusaciones, desde el grupo de Telegram aún nos animan a desconfiar una vez más, apuntando a que uno de los hilos de Burbuja.info está publicado el 25 de febrero de 2020 y el vídeo de Cruz Roja al que apunta es del 5 de abril. "¿Cambiaron la fecha del vídeo?", cuestionan. El vídeo de Cruz Roja, que apenas suma 1.200 reproducciones, está publicado el 5 de abril... de 2019.

Acabamos de desayunar toda una teoría de la conspiración sobre el Gobierno y la Cruz Roja conchabados para matar a ancianos y quedarse con su herencia, con raíces en Ok Diario, tronco en Telegram y ramas en Twitter y Burbuja.info. Desde el canal de Telegram se hace incluso una referencia a Qanon, una de las principales teorías de la conspiración de la derecha pro-Trump estadounidense.

Simpatizantes de Vox, no os confundáis de enemigo

El canal de Telegram anterior, "Resistencia Española", apenas tiene 1.770 suscriptores, pero el experto en investigación de perfiles en redes sociales Marcelino Madrigal lo señala como uno de los principales focos de los que salen los bulos y las narrativas violentas y de crispación que luego se distribuyen por otras redes como Twitter y Facebook. Hay otros grupos y canales con muchos más seguidores, como el propio canal oficial de Vox, instigador de la teoría de la conspiración sobre la supuesta censura que impera en el resto de redes sociales (a imagen de Donald Trump).

El canal de Telegram de Vox ha cuadruplicado sus seguidores con la pandemia. De 15.000 a principios de marzo a 55.000 a finales de mayo. El partido de extrema derecha lo usa para distribuir propaganda contra sus adversarios, promocionar comentarios de Santiago Abascal en Twitter u organizar a sus seguidores para que colaboren en hacer tendencia sus discursos, como la crítica a la "paguita" del Ingreso Mínimo Vital. Pero es unidireccional: solo se permiten mensajes desde la dirección. Lo que hacen el resto de partidos. El resto de usuarios deben buscar grupos no oficiales para comentar.

Uno de los más numerosos es "España Viva", un "grupo de apoyo a Vox" con más de 6.150 usuarios. Aquí se habla casi a diario del peligro de los comunistas, se lanzan vivas a España para saludar al resto de miembros y se comparten muchos enlaces de noticias. A eso de las 15.00 horas del lunes llega una advertencia de los administradores del grupo: " Todos sabemos que en las distintas redes sociales, somos perseguidos, nuestras cuentas denunciadas, bloqueadas y en muchos casos eliminadas indefinidamente", comienza el llamamiento.

Mensajes de los administradores del grupo de apoyo a Vox "España Viva"

"Desde este grupo no damos cabida a publicaciones sobre teorías de la conspiración, temas esotéricos, ocultistas, de poderes ocultos o de élites maquiavélicas... Todos conocemos el objetivo del NOM [Nuevo Orden Mundial], pero de ahí, a creer en sociedades iluminati, satánicos come niños o clubes elitistas masónicas, hay un buen trecho...", explican los administradores del grupo "España Viva".

La teoría del Nuevo Orden Mundial se está transmitiendo por comunidades conspiracionistas de toda índole (ufólogos, antivacunas y como aquí, extrema derecha, la difunden en YouTube, como detalló eldiario.es) y asegura que el coronavirus, la pandemia y las medidas de confinamiento para contenerla se tratan en realidad de una artimaña de las élites para instaurar exactamente eso, un nuevo orden mundial. Pese a que a los administradores del grupo "España Viva" no les gusta que se distribuyan teorías illuminati, la del NOM no nació con la COVID-19, sino que se remonta al siglo XX y en su origen estipulaba que las élites illuminati tenían una estrategia para dominar el mundo (aunque se acusa de lo mismo a los judíos, los banqueros, los comunistas, los grandes capitalistas o los masones, según convenga).

En resumen: en el grupo se permiten las acusaciones de censura contra las personas que sostenga Vox, como los medios independientes de verificación de información. El resto de usuarios han de abstenerse de buscar otras cabezas de turco.

El Instituto fake que pide el cese del Gobierno en un medio fake

El bulo del documento oficial del Gobierno que pedía encerrar a los ancianos en residencias llegó el lunes a múltiples grupos de Telegram "contra la censura", "España Viva" incluido. No obstante no fue a través de OK Diario, sino de 'Altavoz de Sucesos'. Esta es una de las webs que copian el diseño de los medios de comunicación para hacerse pasar por uno de ellos y que están haciendo el agosto distribuyendo desinformación sobre la pandemia, como explicó El Confidencial. Junto a ellos se encuentran otras páginas ultra de más largo recorrido, como Mediterráneo Digital o Alerta Digital, que también han multiplicado sus ingresos gracias a crear alarma sobre el virus y la gestión del Gobierno.

Pero el campeón en esta liga de contenidos sesgados ha sido El Diestro, que ha conseguido más clics que ninguna de esas páginas. Ha doblado sus visitas desde el origen de la pandemia, de unas 500.000 a más de 1,1 millones al mes. Su estrategia se basa en usar redes secundarias como Telegram para distribuir sus bulos. "Hay que esquivar la censura" aparece en mayúscula y negrita al principio de todos sus textos.

En la tarde del lunes, uno de sus contenidos más compartidos fue "El Instituto de Política Social exige a Pedro Sánchez que dimita de inmediato, advirtiendo que ya es hora de que rinda cuentas ante la justicia". Aunque el titular habla de dimisión, el texto asegura que lo que exige este Instituto es que "Pedro Sánchez y todo su equipo sean cesados de inmediato, alegando que es momento de que Europa intervenga poniendo orden en un país que la izquierda se ha encargado en destruir en su totalidad". No se especifica quién en "Europa" se encargaría de derrocar al Gobierno español.

Contenido de 'El Diestro' que pide Europa "cese" al Gobierno de España.

¿Qué es el Instituto de Política Social? En su página web se afirma que se trata de una "Red de líderes sociales que defienden la familia, promueven la maternidad, promueven políticas sociales y defienden a los más indefensos". Su presidente es Pablo Hertfelder García-Conde, un joven de 22 años que fundó una asociación de jóvenes antiabortistas, afirma haber pertenecido a PP y a Vox y trabajado para Nuevas Generaciones. Su vicepresidenta es Eva Higueras, del Comité Ejecutivo del PP de Barcelona. Su portavoz, Sofía Múñoz, expresidenta de Vox en Valladolid. Entre los restantes 10 miembros de su junta directiva hay otros dos cargos del PP, una ex diputadada de Vox o un exdirigente de Hazte Oír.

Una búsqueda en el registro de Asociaciones del Ministerio de Interior revela que el supuesto Instituto ni siquiera está constituido como tal.