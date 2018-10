Donald Trump arremete contra una periodista en una rueda de prensa: "Sé que no estás pensando. Nunca lo haces"

La hostilidad de Donald Trump hacia la prensa, a quien acusa constantemente de difundir "noticias falsas" sobre él, no cesa. El presidente de Estados Unidos ha arremetido este lunes contra una periodista de ABC News, Cecilia Vega, en medio de una rueda de prensa: "Sé que no estás pensando. Nunca lo haces", le dijo el presidente a Vega.

"Está sorprendida de que la haya elegido. Está en estado de shock", comentó Trump tras darle el turno de palabra a Vega. "No lo estoy, muchas gracias Señor presidente", le responde ella. "No pasa nada. Sé que no estás pensando. Nunca lo haces", comenta el republicano. Tras esta provocación, Vega responde con un simple "¿perdón?", a lo que Trump cierra la polémica con un "adelante, adelante".

WATCH: As tensions between the Trump administration and the press continue, the president sparred with ABC correspondent Cecilia Vega in the Rose Garden today. https://t.co/ZoJWHEI3UK pic.twitter.com/Wpxse6nbEc