El Govern valencià continua adjudicant cursos per a aturats a una desena d’acadèmies denunciades per Antifrau

La investigació de la Fiscalia Anticorrupció sobre les “mossegades” als sous dels professors per part de les acadèmies de formació per a aturats sembla estar en punt mort. Després d’un any i mig de perquisicions, en Labora, l’entitat pública valenciana que aprova i fiscalitza aquestes subvencions de la Unió Europea, no han tingut notícies del ministeri públic, segons expliquen a eldiario.es fonts de l’Administració autonòmica. Mentre la investigació penal continua sense avanços previsibles, l’Agència Valenciana Antifrau sí que ha requerit informació sobre els cursos abonats per l’Administració autonòmica l’any 2019.

En aquest sentit, segons la informació recaptada per eldiario.es, una desena dels centres de formació que van ser assenyalats per l’Agència Antifrau en la seua denúncia inicial del 2017 continuen rebent fons públics en l’actualitat, en alguns casos el doble dels obtinguts en anys anteriors.

En concret, només el 2019, l’any sobre el qual torna a investigar el departament de Joan Llinares, aquestes deu acadèmies i centres de formació van rebre fins a 4 milions d’euros per a impartir més de 70 cursos de formació. Fonts de Labora expliquen que, malgrat la denúncia d’Antifrau i les perquisicions d’Anticorrupció a gran escala, “no es pot excloure” cap d’aquestes acadèmies sense que hi haja una sentència ferma, perquè “seria il·legal”.

“Podem fer controls administratius i no liquidem fins que s’han presentat totes les adjudicacions”, expliquen des de Labora.

El modus operandi d’aquest frau que es va produir en la majoria de les comunitats autònomes consisteix, segons la denúncia inicial impulsada per un grup de docents i l’Agència Antifrau valenciana, en el cobrament de “mossegades” en les retribucions als professors i professores autònoms. “Es justifiquen formalment davant les administracions imports per retribucions al personal docent que presumptament no són les que reben aquests, atés que els centres contractants són els que reben aquests imports i se’n beneficien”, relata l’informe que va acabar en Anticorrupció.

Eldiario.es ha parlat durant els últims dos anys amb professors i tècnics de l’Administració que relaten els diferents tipus de devolucions del salari que els docents es veuen obligats a fer als centres de formació. Fins i tot s’han publicat documents que acrediten aquest frau, s’han aportat testimoniatges i àudios explicant a un professor com entregar la mossegada.

La investigació del frau podria implicar més d’una trentena de centres de formació de la Comunitat Valenciana, Extremadura, Catalunya, Astúries, Múrcia, Andalusia, Castella i Lleó o Madrid. La patronal alacantina de centres de certificació i uns quants dels centres denunciats consultats per aquest periòdic es van desmarcar en el seu moment d’aquestes pràctiques i les atribueixen a “cigrons negres”.

Després de l’escàndol inicial, queda per veure si l’Administració ha incrementat els controls o si s’ha posat fi a aquestes pràctiques.

Les informacions publicades per eldiario.es van posar en alerta a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), que va exigir al Regne d’Espanya que intervinga i prenga mesures davant aquest frau en els fons per a aturats. El Ministeri d’Hisenda i el de Treball van iniciar també una investigació i han demanat a les autonomies que aclarisquen la situació.