El president actual del Port 'va garantir' que el propietari del València CF acabaria el nou estadi el 2019

El futur del nou estadi del València CF travessa un moment clau. Els terminis fixats en l’actuació territorial estratègica (ATE) comencen a trontollar sense que el club haja traçat un full de ruta clar per a reiniciar les obres, després de fracassar l’últim intent de la Cooperativa ADU i a l’Ajuntament se li ha esgotat la paciència.

Com ve informant eldiario.es, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ja ha deixat molt clar que l’Ajuntament no atorgaria en cap cas una nova requalificació al club i que si, tal com preveu l’ATE, el nou estadi no està acabat el maig del 2021, el vell Mestalla derrocat el 2023 i els edificis d’habitatges bastits el 2025 en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó, serà l’Ajuntament el que inste a derrocar l’estructura del coliseu de Corts Valencianes o traurà la finalització de les obres a concurs, repercutint el cost al València CF.

L’alcalde de València, Joan Ribó, també ha avalat la postura de Gómez i ha insistit que el València CF ha de complir els compromisos adquirits amb la ciutat i previstos en l’ATE.

La finalització del nou estadi va ser un dels punts clau que més es van valorar durant el procés de venda del club a un inversor. El president de l’entitat llavors, Amadeo Salvo, juntament amb el de la Fundació, actualment president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, van liderar aquest procés i van avalar la proposta de Meriton Holdings, companyia del magnat de Singapur Peter Lim, com la millor per a l’entitat, entre altres qüestions, perquè garantia una reducció important del deute unida a la finalització de les obres de l’estadi en l’avinguda de les Corts Valencianes l’any 2019 (vegeu el vídeo de Aurelio Martínez).

Un any després de la data marcada llavors, les obres ni tan sols s’han représ i el club està molt prop d’incomplir els terminis de l’ATE, la qual cosa li impediria vendre els terrenys actualment edificables de l’estadi de Mestalla, en l’avinguda d’Aragó, valorats abans de la pandèmia entre 110 i 150 milions d’euros.