Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega aniran a judici el 6 de febrer pel 9-N

Artur Mas s'asseurà al banc dels acusats el pròxim 6 de febrer pel 9-N. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicat aquest divendres la data del judici a l'expresident de la Generalitat, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Se celebrarà entre el 6 i el 10 de febrer del 2017. Els tres polítics estan acusats de desobediència i prevaricació per, suposadament, no haver suspès la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014. El ponent de la sentència serà el president del TSJC, Jesús María Barrientos, que també presidirà el tribunal.

La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació especial per Mas, i nou per les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. El ministeri públic considera que Mas "va articular una estratègia de desafiament complet i efectiu" de la suspensió de la consulta decretada pel Constitucional.

Per contra, les defenses dels tres polítics demanen l'absolució perquè considera que no van desobeir en cap moment al Constitucional. En aquest sentit, sostenen que la providència del TC no contenia una ordre expressa per suspendre la consulta i que en qualsevol cas va quedar en mans de voluntaris.

Mas: "Hem rebut una felicitació nadalenca"

L'expresident ha entomat la notícia amb ironia. "Hem rebut una felicitació de Nadal especial, un judici", ha dit Mas a l'entrada de la cimera del referèndum. A més, ha anunciat que anirà al tribunal "amb el cap ben alt i amb el sentit del deure complert".

D'altra banda, ha carregat contra el seu procés judicial, que ha titllat d'"aberració", i ha afegit: "Però així és la democràcia a Espanya, una democràcia deteriorada, que està anant cap enrere".

Pendents del tribunal

Un cop coneguda la data, del cas del 9-N queda per saber quin magistrat o magistrada completarà el tribunal que jutjarà Mas, Rigau i Ortega. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) busca un jutge que completi el tribunal. A dia d'avui se sap que el compondran dos togats: el màxim responsable del TSJC, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, proposat pel Parlament. Falta un tercer magistrat o magistrada.

Els tres togats hauran de decidir si accepten les proves proposades per les parts, entre les quals destaca la declaració com a testimoni del president del Govern central, Mariano Rajoy, sol·licitada per la defensa d'Artur Mas. Previsiblement el tercer magistrat sortirà d'alguna de les altres dues sales del TSJC, la contenciosa administrativa o la social, a causa de les successives baixes que ha patit la sala civil i penal.