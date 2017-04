El portavoz de Ciudadanos en Ciudad Real pide la dimisión del otro concejal del partido por "vago"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Fernández Aránguez, ha pedido este martes la dimisión como edil del otro miembro del grupo municipal, Francisco Javier Fernández-Bravo, al que ha calificado como "vago". Además, ha advertido de que si su compañero, y coordinador provincial de la formación, no dimite, él dejará la disciplina del partido y pasará a ser concejal no adscrito.

Fernández Aránguez ha justificado su decisión y acusación, en el hecho de que Fernández-Bravo ha tenido una "participación escasa" en las tareas municipales y, por tanto, ha señalado que"vago no puede estar en las instituciones ni al frente de un partido". En este sentido, ha señalado que es la tercera vez que pide la dimisión de su compañero, ya que las otras dos veces lo ha hecho en los órganos internos de la formación naranja y no ha encontrado la respuesta adecuada. Ciudadanos Castilla-La Mancha no ha confirmado estas peticiones del portavoz.

Recientemente, ha dicho, ha tenido una reunión con miembros de la dirección regional y de la dirección nacional en la que estuvieron él y su compañero y que le dijeron, que "más o menos la culpa" era suya por haberse operado.

El portavoz municipal ha señalado que la actitud de su compañero "ha empeorado" incluso cuando él estuvo de baja por una operación. Aránguez ha querido dejar claro que su preocupación no son las "consecuencias electorales" ni las "repercusiones económicas personales", sino que le interesa "el presente y que Ciudad Real tenga sus 25 concejales trabajando".

Fernández Aránguez, con liberación completa, mientras su compañero tiene una media liberación, solo cobraría desde el grupo de no adscrito por asistencias a plenos y comisiones. "No hay razones económicas, o de otro tipo. Solo quiero que los ciudadanos sepan que los concejales trabajen que es para lo que han sido elegidos", ha expresado.