Una orquesta se convierte en el refugio de inmigrantes en Brasil

Con la música como lenguaje común, la Orquesta Mundana Refugi, compuesta por artistas brasileños e inmigrantes de diferentes partes del mundo, pone los acordes de la diversidad cultural con un repertorio que busca concienciar sobre la inmigración y la convivencia entre pueblos.

La Orquesta Mundana Refugi de Sao Paulo esconde historias sobrecogedoras de Irán, Siria, Palestina, Guinea o la República Democrática del Congo, en las que sus protagonistas, que huyeron de sus países para cumplir sus sueños o simplemente sobrevivir, conocen de cerca el significado de la superación y el sacrifico.

El compositor Carlinhos Antunes, mentor del proyecto, lidera un grupo con 19 integrantes de idiomas y dramas diferentes, inmigrantes, algunos en situación de refugio, llegados de Siria, Palestina, Guinea Conakry, Congo, Francia y otras localidades de Brasil.

"Todos pueden cantar en sus idiomas y en idiomas que no son suyos. Los congoleños, por ejemplo, cantan en portugués y suajili y las iraníes lo hacen en español y portugués, es decir, lo interesante es que además de comunicarse en otros idiomas puedan ubicarse en otras culturas", explica a Efe Antunes.

Para algunos integrantes de la banda, esta orquesta supone un preciado "refugio" ante la falta de libertad de expresión en sus países, como la iraní Mah Mooni, a quien, a pesar de haber perdido una pierna en un accidente de autobús, le sobran fuerzas para perseguir en Brasil el sueño de ser cantante.

"Las mujeres en Irán no podemos cantar solas en público (...), yo siempre he querido ser cantante, ese fue el principal motivo para venir a Brasil", dijo Mooni, que "volvió a nacer" cuando conoció a Carlinhos Antunes, el director de la banda.

Mooni se reúne con el resto de sus compañeros en un estudio de música en un barrio de la capital paulista para ensayar las últimas piezas antes del concierto que estaba previsto para hoy, donde, entre otras canciones, iban a presentar un nuevo tema de cosecha propia y "As Caravanas", compuesta y cedida por el compositor brasileño Chico Buarque.

Sin embargo, la presentación tuvo que cancelarse el viernes debido a los casos de fiebre amarilla registrados en esa zona.

En la sala de ensayos, cada uno de ellos otorga un significado diferente a la versión de "As Caravanas", una canción con múltiples sentidos, pero que también habla sobre los que migran y son juzgados.

La letra de la canción -"tienen que matar, tienen que golpear, aumenta el gritar"- coge fuerza a medida que es repetida por los miembros de la orquesta, quienes sienten cada palabra como si fuera suya.

"Para mí la canción es un grito, lo que estamos cantando aquí está sucediendo ahora en mi país", cuenta Mariama Camara, una bailarina, cantante y percusionista guineana que llegó a Sao Paulo como refugiada hace una década dejando a sus hijas atrás.

Para Carlinhos, "As caravanas" es un reflejo de la historia de los miembros del grupo, pero al mismo tiempo "habla de la situación actual (de crisis de seguridad) de Río".

"La letra de Chico se puede tomar como una revelación, algo que contó ahora está sucediendo", asegura Leonardo Matumona, congoleño de 22 años que llegó a Brasil cuando era menor para escapar de la turbia situación política de Angola, donde vivía antes de llegar al país suramericano.

Con los ojos cerrados, los protagonistas de la orquesta escuchan la primera versión que grabaron de "As Caravanas", en la que se mezclan los sentimientos, mientras algunos recuerdan el pasado, muchas veces doloroso, que dejaron atrás.

Para Mariama, la banda supone un abrigo frente al dolor. Para Leonardo, cantar es un modo de agradecimiento hacia aquellas personas que le "acogieron" tras dejar Angola.

"Cantar me da mucha fuerza, me hace olvidar muchas cosas que viví en mi país hasta venir aquí y me hace sentir mejor", afirma Mariama.