El cervell de l’F1 a València es va posar un sou de 100.000 euros l’any i es va reservar tres amarratges per a iots

L’alçament parcial del secret de sumari del cas Valmor revela que l’empresa privada que es va constituir per a organitzar la Fórmula 1 a València va ser en realitat una societat pantalla per a ocultar que el Gran Premi d’Europa celebrat entre els anys 2008 i 2012 es pagava amb diners públics. El somni megalòman de l’expresident de la Generalitat Francisco Camps va acabar costant als valencians només en el muntatge del circuit més de 90 milions d’euros i un rescat amb diners públics de l’empresa Valmor –constituïda per l’expilot de motos Jorge Martínez “Aspar”, l’empresari Fernando Roig i Bancaixa–, que ara s’investiga en el Jutjat d’Instrucció número 2 de València.

Francisco Camps, segons va reconéixer el mateix Aspar en la seua declaració com a testimoni en la causa –ara hi està imputat–, li “va entregar la gestió” del Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 a València. L’expresident i l’expilot tenien una relació d’amistat que va ser en benefici d’ambdós. El primer tenia una cara prestigiosa en el món de l’esport per a complir el seu somni i el segon s’implicava en un projecte de dimensió global del que treia una bona tallada econòmica.

Així, segons l’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional, Aspar era accionista directe de Valmor i a través de les seues empreses Worldwide Circuit Managemen i BOX 55 SL tenia una participació del 33 %. Segons la policia, l’expilot va participar en el consell d’administració del 8 d’octubre de 2007 en què es va fixar unes retribucions anuals de 100.000 euros més IVA. A més, en la mateixa reunió d’aqueix dia es va acordar reservar “tres amarratges per a cada un dels socis de Valmor en la dàrsena interior del port de València, destinada a vaixells amb una eslora mínima de 20 metres”.

A més, l’empresa BOX 55, “de la qual és beneficiari real” el mateix Aspar, va rebre un contracte de patrocini per part de la Societat Projectes Temàtics de la Generalitat per import de 700.000 euros l’any 2011. Aquesta subvenció també la investiga la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València.

Així, i segons un informe de l’entitat pública Societat Projectes Temàtics lliurat a la jutgessa i amb data 29 de maig de 2017, en l’expedient de la subvenció de 700.000 euros “no hi ha plecs de prescripcions tècniques ni de condicions de contractació ni l’aprovació d’aquests plecs, ni sol·licitud d’ofertes a empreses de propostes”. Aquesta informació va ser requerida per la jutgessa mentre la investigació estava sota secret de sumari.

L’empresa Valmor corria en un principi amb les despeses de la carrera i amb el pagament del cànon que va deixar d’abonar davant de la falta d’ingressos del Gran Premi. Primer de tot la Generalitat va assumir el pagament del cànon de la Fórmula 1 i posteriorment, al desembre del 2011, va acabar comprant l’empresa privada per un euro i assumint 24 milions d’euros de deute.