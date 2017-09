Renuncia al escaño la diputada del PP que ocultó al Congreso sus negocios en el extranjero

La diputada del PP por Madrid Carmen Álvarez-Arenas, vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa del Congreso, ha renunciado a su escaño después de que eldiario.es desvelara esta semana que ocultó al Congreso una empresa en República Dominicana que ha multiplicado sus beneficios desde su creación.

La parlamentaria ha presentado su renuncia, que será efectiva a partir del lunes, mediante un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja y también firmado por el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, en el cual especifica que no tendrá efectos hasta el próximo lunes 18 de septiembre y no da cuenta de los motivos de su decisión.

eldiario.es ha desvelado esta semana que la política y empresaria del sector de la limpieza ha ocultado a la Cámara Baja la existencia de una filial en República Dominicana de la empresa familiar de la que es consejera delegada, Genser SL. Genser Dominicana SRL ganó el año pasado 173.090 euros, nueve veces más que en 2015. Pertenece al 100% a Genser SL, se constituyó en 2013 y siempre ha obtenido beneficios.

A raíz de la información de eldiario.es, Álvarez-Arenas rectificó este miércoles "a iniciativa propia" su declaración de bienes para incluir sus participaciones en esa filial dominicana y en otra subsidiaria en Portugal, Renigoring (creada también en 2013), que está "sin actividad".

Fuentes del PP citadas por la Agencia Efe han desvinculado la marcha de Álvarez-Arenas del Congreso de este asunto y han asegurado que llevaba tiempo pensando en dejar la política para centrarse en sus empresas familiares.

Una vez que se formalice su renuncia su escaño será ocupado previsiblemente por Pilar Marcos, una periodista que ya fue diputada por el PP en la X Legislatura y que podría tomar posesión en el pleno del próximo martes.

Reincidente

No es la primera vez que la diputada popular rectifica su declaración de bienes al Congreso. Ya lo hizo en 2014, cuando se desveló que varias de sus empresas (Centros Especiales de Empleo) cobraban ayudas públicas por dar trabajo a personas con discapacidad. Hasta entonces, aseguraba que no tenían "ninguna relación con el sector público", pero no era cierto. Luego reconoció que reciben "subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente".

Esas subvenciones proceden sobre todo de la Comunidad de Madrid, de la que Álvarez-Arenas fue alto cargo entre septiembre de 2005 y enero de 2008, con Esperanza Aguirre como presidenta. Esta semana, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha facilitado por fin el importe de las subvenciones concedidas a la empresa de la hoy diputada por la Consejería de Empleo madrileña, de la que Álvarez-Arenas fue viceconsejera. Un total de 772.000 euros en los últimos diez años.

El Gobierno de Cifuentes se había negado a facilitar ese dato en dos ocasiones: a finales de 2015, cuando eldiario.es reveló que en la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuando era portavoz de Empleo del PP en el Congreso, Álvarez-Arenas había participado en la elaboración de una ley que luego benefició a sus empresas; y en 2016, tras una petición de información de Podemos en la Asamblea de Madrid.

María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros es hija del militar Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, capitán general con el dictador Francisco Franco y ministro del Ejército durante la Transición. Lleva 30 años en política, "sirviendo a España", como proclama en su biografía en su cuenta de Twitter. En el Congreso desde 2008, fue diputada de la Asamblea de Madrid entre 1987 y 2008; secretaria de la Mesa del parlamento regional (entre 2003 y 2005), viceconsejera de Empleo y Mujer con Esperanza Aguirre, viceconsejera de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón (1995-1999) y senadora por Madrid (1999-2003).