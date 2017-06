Alemania aprueba el matrimonio igualitario con el voto en contra de Merkel

El pleno de la Cámara baja alemana aprobó este viernes la legalización del matrimonio homosexual, un proyecto impulsado por los socialdemócratas del SPD rompiendo el acuerdo de coalición con los conservadores de la canciller, Angela Merkel.



La iniciativa celebrada en el último pleno antes de las elecciones generales de dentro de tres meses fue apoyada por 393 diputados, 226 en contra y 4 abstenciones. La canciller fue una de las primeras en depositar su voto en la urna colocada en el centro del salón de plenos y eligió la tarjeta azul, que representaba el "no" a la legalización del matrimonio homosexual.

Distinta papeleta escogió el secretario general de su partido, Peter Tauber, así como la ministra de Asuntos de Familia, Katarina Barley, que votaron a favor.

Love is all you need! #Ehefueralle

Ante el temor de que el matrimonio igualitario entrara en la próxima campaña electoral, Merkel cambió de estrategia el pasado martes al dar libertad de voto a los diputados del partido conservador para que votasen "con conciencia". De esta forma, la política alemana allanaba el camino a una iniciativa que contaba con el apoyo del 82,6% de la población.

Además de la presión ciudadana, formaciones como el SPD o Los Verdes habían asegurado que sólo entrarían en una coalición con la Unión Socialdemócrata (CDU) si se legalizaba el matrimonio. Ambos se han felicitado por el logro "histórico" alcanzado y reivindicaron su lucha durante décadas por los derechos de los homosexuales, con numerosos activistas presentes en la tribuna de invitados.

Desde 2001, en Alemania se permiten las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin embargo éstas tenían un régimen jurídico distinto al matrimonio heterosexual. Desde entonces, años de estancamientos promovidos por el partido conservador que ha terminado tras la flexibilización de la postura de Merkel.

El portavoz socialdemócrata, Thomas Oppermann, defendió el paso dado por su partido, que forzó que se debatiera la iniciativa antes de finalizar la legislativa rescatando un proyecto de ley de 2015 del estado federado de Renania-Palatinado que ya había pasado por el Bundesrat, la cámara alta, y que estaba aparcado en el Bundestag.

"Esta decisión quizá no es buena para la coalición, pero es buena para las personas, y buena para el Parlamento", manifestó Oppermann, quien rechazó que sea necesario reformar la Constitución.

"Si el matrimonio para todos llega, se habrá dado algo a alguien, pero no se le habrá quitado nada a nadie", subrayó intentando convencer a los diputados reticentes, a quienes mostró su respeto.

Su candidato a las próximas elecciones del próximo septiembre, Martin Schulz, también ha querido celebrar en las redes sociales el resultado de la votación. El que fuera Presidente del Parlamento Europeo durante cinco años se ha alegrado de que Alemania se convierta en el vigésimo tercer país en aprobar el matrimonio igualitario.

Progress is possible. As the 23rd country on earth, we now have marriage equality in Germany. I'm happy for all the married couples to-be.