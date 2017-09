Espinar: "Lo que necesita Cataluña no es represión, es un abrazo de España"

"Lo que queremos los que no somos independentistas es ofrecerle a Cataluña algo mejor que la independencia, no algo peor, porque si no se agrandaría el conflicto. Eso es lo que está haciendo Rajoy", ha manifestado el dirigente de Podemos en una entrevista a Europa Press.

Espinar se ha remitido a la opinión manifestada por el periodista Iñaki Gabilondo, quien sostiene que los que desean que Cataluña se independice de España están haciendo lo que deben según su lógica, pero los que dicen que quieren que España permanezca unida no están haciendo "absolutamente nada".

"El Gobierno tiene que elevarse por encima del problema, que tenga capacidad de interlocución con las partes para resolver el conflicto. Le reprocho a Rajoy en Cataluña que como presidente tiene que resolver el problema por la vía de la política o diálogo", ha proseguido.

Espinar ha apostado por el "terreno de la seducción", frente a la "confrontación" por parte del Gobierno central hacia esta comunidad. "Rajoy echa la cuenta que del Ebro para abajo le va bien la confrontación. Nosotros creemos que es tiempo de echar el freno de mano, parar y ponerse a negociar", ha añadido.

Así, frente a "la política entendida como atrincheramiento y permanencia de lo que hay que hace Rajoy con el apoyo del PSOE", el senador madrileño ha señalado la necesidad de "horizontes, guías, mirar hacia el futuro y proyectarse, y para eso España necesita un proyecto de país que seduzca".

"Y eso pasa por resolver el conflicto territorial y social y un modelo de país que nos saque de ese lío. Es el problema de la precariedad, que no genera empleo y que lo está troceando, que no es capaz de garantizar las pensiones públicas, un país que está deteriorando los servicios. Necesitamos un modelo de país que convenza a los catalanes de que no es buena idea de irse de España y un modelo que no genere una brecha entre ricos y pobres", ha añadido.

"SIEMPRE ES MÁS DEMOCRÁTICO PONER URNAS QUE QUITARLAS"

El también diputado autonómico comparte que el referéndum convocado por la Generalitat el 1 de octubre "no es vinculante y no tiene valor jurídico", como ha sentenciado el Tribunal Constitucional. "Ahí no hay más que discutir, pero no se puede prohibir que haya una manifestación en la forma en que la gente quiera movilizarse el 1 de octubre. Si se quieren poner urnas, votar o manifestar la voluntad de derecho a decir de la mayor parte de los catalanes, siempre es más democrático poner urnas que quitarlas, aunque eso no tenga valor jurídico", ha dicho.

A su juicio, un referéndum de autodeterminación se tiene que producir en Cataluña, pero con reconocimiento del Estado, y en condiciones de seguridad jurídica. "Las instituciones del Estado ya han dado respuesta a la declaración del Parlament. Pero lo que no se puede tratar de hacer es judicializar un conflicto político. Se puede anular el referéndum, pero no pretender prohibir y encarcelar a los independentistas. Todo el mundo tiene derecho a defender su opinión", ha añadido.

En ese punto, Espinar ha aludido a la conocida cita "estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". "Defendamos el derecho de todo el mundo a defender sus ideas. Eso es lo que está en juego en Cataluña. Ya no es independencia sí o no, que creo que no se va a producir ni el 1, ni el 2 ni el 3 de octubre. Estamos hablando de derechos y libertades en España".

El político madrileño ha abogado por un referéndum pactado como en Escocia y entonces defenderá que Cataluña se quede dentro de España. "Pero al día siguiente tenemos que preguntarnos qué proyecto de España queremos ofrecer a los catalanes para que quieran quedarse y que quedarse es mejor idea que irse. Y eso es lo que ahí me importa más. Creo que el único partido de alcance nacional que se está haciendo esa pregunta somos nosotros", ha manifestado.

"UNO DE VENTAS NO TIENE NADA QUE DECIR A UNO DE CATALUÑA SOBRE SU FUTURO"

Preguntado por si votaría el 1 de octubre si hubiera nacido en Cataluña, el líder regional de Podemos ha respondido que no es catalán y que, por lo tanto, "no está invitado a esa fiesta". "No me he tenido que hacer a mí mismo esa pregunta. Pero el 1 de octubre ha girado de una movilización por la independencia a una movilización que tiene que ver con la democracia en Cataluña", ha apuntado.

En caso de celebrarse un referéndum pactado con el Estado, Espinar ha señalado que serían solo los votantes de esa comunidad los que "tienen derecho a decidir sobre su futuro". "Uno de Ventas no tiene nada que decirle a uno de Cataluña sobre su derecho a decidir su futuro", ha ejemplificado.

En esta línea, preguntado por la idea del candidato a dirigir el PSOE-M José Manuel Franco de que el Madrid podría ser una nación dentro del Estado plurinacional español que plantea Pedro Sánchez, Espinar considera que "está claro" que Madrid no se puede calificar como una nación, "sino que pertenece a una nación que es España".

"Las comunidades políticas no se definen por determinantes históricos, lingüísticos, raciales o identitarios, sino por la voluntad de ser, la voluntad de sus miembros de vivir juntos y tener un proyecto políticos juntos", ha finalizado.