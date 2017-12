El PP justifica que no se invite a los observadores del pacto antiyihadista a la reunión de mañana porque van "a trabajar, no a ser observados"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha justificado este martes que no se invite a los partidos, como Podemos, que sólo participan como observadores en el Pacto antiyihista a la cita que este foro mantendrá este miércoles porque, según ha recalcado, se trata de una "reunión de trabajo". "Vamos a trabajar, no a ser observados", ha comentado.

Hernando ha explicado, en una rueda de prensa en el Congreso, que el Ministerio del Interior siempre ha invitado a todas las fuerzas políticas tanto las que han suscrito ese acuerdo cómo a las que no pero han querido sumarse como "observadores" a las reuniones que se convocan inmediatamente después de los atentados, para que todos tuvieran "información" sobre lo sucedido.

Pero otra cosa, ha dicho, son las reuniones "de trabajo". De hecho, Hernando ha explicado que en la última cita de este foro, que tuvo lugar en agosto tras los atentados en Catalunya, ya se advirtió a los asistentes de que se iba a cambiar el formato y que a partir de entonces se establecería una distinción entre las reuniones.

Paseante o firmante no es lo mismo

Por eso, considera "lógico" que a las reuniones "de trabajo" vayan los firmantes del pacto. "Si no ¿qué diferencia hay entre ser observador, paseante o firmante?", se ha preguntado, incidiendo en que le parece "muy bien" que este miércoles sólo se convoque a quienes se han "comprometido" con ese acuerdo plasmando su firma en él.

"Yo no necesito que nadie me mire con un microscopio", ha dicho, criticando que "algunos" se crean "superiores" y piensen que "pueden ir de observadores". "Si quieren ir, lo tienen muy fácil, que lo firmen, porque no es lo mismo pertenecer a un club que ser simpatizantes u observadores", ha agregado, en referencia a Unidos Podemos.