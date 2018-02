Zoido se desentiende de que no haya rastro de la investigación del atentado en el bar Aldana

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado esta mañana que su departamento "sigue trabajando" para esclarecer el atentado contra el bar Aldana de Alonsetegi (Bizkaia), cometido el 20 de enero de 1980 y en el que fallecieron cuatro personas y otra decena resultaron heridas. Zoido respondía a la pregunta que le hacía en la sesión de control al Gobierno el portavoz de Interior del Grupo Vasco, Mikel Legarda.

El portavoz 'peneuvista' ha aludido a los indicios que apuntan a que fueron miembros de la Policía Nacional los autores del atentado con bomba y al hecho de que no haya rastro de la investigación en los archivos de Interior, como el Ministerio reconoció en respuesta por escrito a su partido hace dos años. El responsable de la investigación fue el condenado por los GAL José Amedo.

"Me pregunta usted como si el Gobierno actual fuera el responsable de que la investigación policial no hubiera llegado a buen puerto", ha respondido Zoido cuando Legarda le ha preguntado por qué no se ha abierto una investigación "de oficio" para averiguar por qué ha desaparecido el atestado policial. Legarda se ha referido a la "onda expansiva de silencio" que se ha extendido en los casi 40 años posteriores al crimen.

El ministro del Interior ha dicho que "sin duda" tenía conocimiento del atentado, aunque el 20 de enero evitó tener el recuerdo a sus víctimas que tiene con otras del terrorismo en su cuenta de Twitter casi a diario. "Desgraciadamente son muchos los atentados terroristas que no han sido esclarecidos, de uno y otro signo", ha añadido Zoido.

El atentado contra el bar Aldana estuvo dirigido contra militantes y simpatizantes del PNV que conformaban la parroquia habitual del establecimiento. En recientes declaraciones a eldiario.es, Iñaki Arana, hijo de una de las víctimas mortales, aseguraba: “Lo que querían era castigar al barrio de Alonsotegi y a Barakaldo. Era el pueblo más grande que había en España por el número de habitantes, con una pila de gente venida de todos los sitios, más de un 70%. Sin embargo, Barakaldo sacó alcalde nacionalista porque en sitios como Alonsotegi se votó al PNV. Vamos a darles un escarmiento, a ver qué se han pensado, dirían. Fueron a acribillar, pero no tuvieron más fortuna que matar a cuatro”.

Por su parte, el expolicía José Amedo ha declarado que recibió órdenes de sus superiores para que paralizara las investigaciones. Los familiares de las víctimas consideran que Amedo acudió al lugar a interrogarlas para obtener información que nada tenía que ver con el atentado, en lugar de hacer algo por esclarecerlo.