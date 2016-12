El youtuber árabe al que echaron de un vuelo Delta es conocido por sus bromas en aviones

Una estrella de Youtube ha sido expulsada de un vuelo de la aerolínea norteamericana Delta después de haber hablado en árabe con su madre y un amigo. Así lo ha contado este miércoles por la mañana el propio youtuber (famoso por sus bromas y provocaciones) a través de sus redes sociales. Adam Saleh, que tiene 22 años y es de Nueva York, ha publicado varios vídeos en Twitter y ha realizado un vídeo a través de Periscope mostrando cómo fue escoltado de un avión Delta por los auxiliares de vuelo. Saleh cuenta en las grabaciones que después de que otros pasajeros le oyeran hablar en árabe, se "sintieron incómodos" y llamaron a los auxiliares de vuelo.

Saleh estaba en un vuelo procedente de Londres con destino a Nueva York con su amigo Slim Albaher, otra estrella de YouTube, a quien también echaron del avión. "Nos echaron del avión por una mujer, porque muchos se sintieron incómodos", cuenta Saleh. "La aerolínea Delta nos ha echado simplemente por hablar en árabe", apunta.

Saleh, que tiene millones de seguidores suscritos a sus canales de Youtube, publicó en numerosas ocasiones desde el aeropuerto de Londres. Desde allí contó que la compañía les había pedido que esperasen. Su último tuit decía que les habían asignado otro vuelo con destino a Nueva York con una aerolínea diferente después de haber pasado por el control de seguridad por segunda vez.

En el primer vídeo de Saleh se le puede ver a él y a Albaher mientras miembros de la tripulación les escoltan para sacarles del avión. Varios pasajeros se burlan de ellos mientras él está grabando el episodio. Sale dice a unos cuantos pasajeros que salgan en su defensa. Un hombre lo hace y critica a los asistentes de vuelo.

Saleh dijo que había llamado a su madre por teléfono antes de que el vuelo despegase. "Estaba hablando con mi madre, le estaba diciendo que la vería en seis o siete horas. Ahora todo está patas arriba". En vídeos posteriores, Saleh cuenta que los auxiliares les dijeron tanto a él como a su acompañante que eran "demasiado ruidosos" y les pidieron hablar con ellos fuera del avión.

"Todos esos racistas que estaban allí estaban como diciendo 'estamos incómodos' y como había unas 20 personas racistas, el capitán vino y nos echó", asegura. "No voy a dejar que esto ocurra... nos gritaban como si fuésemos terroristas".

Delta emitió un comunicado diciendo que habían sacado a "dos clientes" del vuelo y luego los habían traspasado a otro después de "una discusión en la cabina que terminó con más de 20 clientes expresando su disconformidad".

"Estamos llevando a cabo una investigación completa para entender lo que sucedió", se puede leer en el comunicado. "Estamos hablando de acusaciones de discriminación muy serias; nuestra cultura requiere que tratemos a los demás con respeto".

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos