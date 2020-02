Dimite la presidenta de Vox en Sevilla tras acusar a la dirección de "jugar irregularmente con los recursos de los afiliados"

La presidenta provincial de Vox en Sevilla y diputada en el Parlamento andaluz, María José Piñero, ha presentado la "dimisión irrevocable" de su cargo orgánico tras acusar a la dirección nacional de haber creado "una estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados" y de "jugar irregularmente con sus recursos económicos para lanzar la carrera política de unos pocos".

Piñero señala indirectamente a Javier Cortés, vicesecretario de Organización de Vox Sevilla –y persona próxima a Santiago Abascal– como responsable de haber montado un "gobierno paralelo" del partido en la capital andaluza, una situación "protagonizada por determinados personalismos y apoyada por Vox España, al margen del ordenamiento estatutario". La número dos de Vox en Andalucía envió hace diez días un burofax a "las más altas instancias del partido" en Madrid denunciando estas "irregularidades" y pidiendo que se "subsanasen", pero "obtuvo la negativa y la amenaza por respuesta", afirma.

En una carta remitida este martes a los afiliados, avanzada por Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso este periódico, Piñero asegura que "por fidelidad al ideario original de Vox he aguantado, esperando que el partido reaccionara y fuera leal conmigo, con sus directivos y sus afiliados". "Cuan equivocada estaba", subraya, tras denunciar que en la formación de Santiago Abascal se ha formado "un gobierno paralelo que ha preferido perjudicar al partido con tal de desplazar a cualquier persona que pudiese destacar".

Piñero, médica de profesión, lideraba Vox en la capital andaluza, fue número dos en las listas de las autonómicas por detrás del candidato a la presidencia de la Junta, Francisco Serrano. Ambos han sido orillados de las principales tomas de decisión de la Cámara, una situación que también ha denunciado la diputada por Almería Luz Belinda Rodríguez, que hace unas semanas dimitió y abandonó el partido, conservando su acta como diputada no adscrita. Piñero, de momento, no ha aclarado si seguirá el mismo camino y abandonará el grupo parlamentario de Vox, que se quedó con 11 diputados tras la dimisión de Rodríguez. Fuentes del partido admiten que existe un "malestar creciente" con la dirección "de facto actual".

La carta de la número dos de Vox en Andalucía es de agradecimiento con la militancia, pero dibuja un escenario muy duro de las relaciones de poder dentro del partido, en una línea parecida a la que describió Luz Belinda Rodríguez cuando abandonó el grupo parlamentario. "He visto cómo el proyecto tomaba una deriva que no ha gustado a nadie, basada en relaciones de poder, soberbia y miedo. He soportado lo indecible", escribe Piñero, quien denuncia que la dirección "paralela" de Vox "ha apartado" a compañeros del partido "de redes sociales y medios de comunicación, de merecidos puestos y de áreas de trabajo para las que estaban perfectamente cualificados". "Cuántos proyectos se han perdido por el celo de los no querían ceder protagonismo y eran incapaces de ejecutarlos con recursos propios", denuncia.

Hace unos meses, eldiario.es adelantó que la dirección nacional de Vox había puesto en marcha un mecanismo para que las subvenciones que reciben sus grupos municipales de los diferentes ayuntamientos donde tiene representación se desvíen a cuentas bancarias que maneja la cúpula del partido. Según la documentación que obra en poder de este periódico, las instrucciones que ha dado el Comité Ejecutivo Nacional a sus representantes en los municipios obligan a que la dotación presupuestaria que ingresan las administraciones locales a sus grupos municipales (a todos menos aquellos que reciben menos de 500 euros al mes) se transfieran a cuentas corrientes de Bankia y en las que las únicas personas autorizadas para operar son cuatro altos cargos de la máxima confianza de Santiago Abascal.

También el grupo parlamentario de Vox en Andalucía, que cuenta con 11 diputados tras la dimisión de Luz Belinda Rodríguez, dio poderes a los máximos dirigentes nacionales del partido para que tuvieran acceso a sus cuentas y poder maniobrar con los fondos recibidos tras las elecciones andaluzas.