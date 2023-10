Una concejala del PP en un pueblo de Almería compara el adoctrinamiento nazi con la defensa de los derechos LGTBI

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha abierto de oficio un expediente administrativo sancionador a la concejal de La Mojonera (Almería) Manuela Antequera (PP) por compartir en sus redes sociales una publicación en la que se equiparaba el nazismo y movimiento LGTBI vinculándolo al adoctrinamiento de niños.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que el expediente tiene por objetivo determinar una “posible falta” recogida en la Ley 8/2017 de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, sentido en el que aún no se ha determinado la gravedad de la presunta infracción y el articulado que vulneraría.

La publicación que ha dado lugar a la apertura del expediente contiene un mensaje que indica textualmente “el adoctrinamiento siempre empieza con los niños”, de modo que va acompañada de dos fotografías: una de varios niños sujetando una bandera nazi asomados en la ventana de un tren y otra de varios niños con banderines lgtbiq+ en un aula.

Antequera ha pedido “disculpas” por dicho mensaje, que ha eliminado de su cuenta, al tiempo que ha asegurado que su intención era “la de ofender a nadie”. “Lamento el daño que he podido causar a aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por el contenido compartido fruto de un malentendido y un error de interpretación de la imagen compartida”, ha manifestado la concejal a través de una publicación efectuada en su mismo perfil, en la que asegura que ella es “amante de la libertad, de los derechos y el respeto hacia todos” por lo que “jamás” ha puesto “etiquetas a nadie por la condición que sea o tenga”.

Desde la Administración autonómica han apuntado que se ha optado por efectuar esta actuación a iniciativa propia debido al contenido de la publicación compartida y la “trascendencia pública de los actos” efectuados por la concejal, que además fueron criticados por la Agrupación de Electores Tod@s por La Mojonera, que gobierna en el pueblo.

“Tolerancia cero en Andalucía ante cualquier actitud de discriminación al colectivo LGTBI”, han asegurado desde la Junta a través de un apunte en la red social 'X', donde han trasladado la apertura del expediente sancionador en base a la publicación cuyo contenido, por el momento, no ha sido trasladado a la Fiscalía para que se determinen si existen indicios de un posible delito.

Movimientos “politizados”

Antequera ha señalado que el motivo que le llevó a compartir dicha publicación fue la de “criticar que diferentes movimientos sociales sean politizados con el único fin de obtener rédito político”. “Para nada entendí la imagen con las acusaciones que vierten sobre mí o sobre la supuesta intención que desde luego, no buscaba”, ha añadido.

La concejal 'popular' ha expresado su “frontal rechazo” a aquellos comportamientos “contrarios al respeto y siempre me he posicionado a favor de la solidaridad, la justicia y la tolerancia hacia todas las personas”, de modo que “actuar de manera diferente a la expuesta sería ir en contra de mis familiares, amigos y compañeros, algo que por mis profundos valores no podría permitirme”.

De otro lado, la representante municipal ha pedido que “cesen los ataques personales, señalamientos y acusaciones” sobre ella que, según ha asegurado, están “especialmente alentados el equipo de gobierno de La Mojonera” desde donde se da “un espacio en sus redes sociales donde poder calumniarme sin ningún tipo de filtro ni moderación”. “Por encima de ser concejala, soy mujer, esposa, madre y vecina de La Mojonera”, ha apostillado.

Antequera ha reiterado sus disculpas por “la mala interpretación de la imagen” y ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos en estos días, toda vez que se ha dirigido al alcalde para recordarle que “las políticas que se tienen que hacer en un municipio son las encaminadas a mejorar el día a día de los vecinos y no las de verter acusaciones hacia otros por errores que se pueden cometer”.

Tod@s por La Mojonera

La agrupación de electores exigió la “dimisión” de la concejal por lo que consideraron una “publicación de odio” con la que la edil “se invalida como representante de toda la ciudadanía”. “Si ella no presenta su dimisión, debería ser su partido el que tome las medidas oportunas para apartarla”, estimaron.

Tod@s por La Mojonera considera “escandaloso” e “inaceptable” que un representante público “de un partido que dice respetar todas las orientaciones” compare el adoctrinamiento del régimen nazi “que costó millones de vidas humanas” con la concienciación y educación en el respeto a todas las orientaciones y identidades sexuales.

“La señora Antequera equipara ambas cosas como si fueran comparables, en un claro mensaje de odio que cree igual de negativo enseñar a los niños y niñas a odiar al diferente, incluso asesinarlo como hizo el régimen nazi, con educar a los niños y niñas a respetar a todo el mundo”, afirmaron desde la agrupación.