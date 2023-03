Andalucía financió con 150.000 euros de dinero público unas becas sanitarias de un centro privado de Madrid

La Consejería de Salud, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), financia con dinero público desde 2020 unas “becas de excelencia” para la realización del Máster de Oncología Molecular de un centro privado de Madrid. Según la información obtenida por elDiario.es Andalucía, el Ejecutivo regional ha invertido alrededor de 150.000 euros en el Centro de Estudios Biosanitarios (CEB) para su programa de ayudas, pero lo ha hecho sin que el acuerdo recoja que la escuela participe en la elección de los becarios ni en el programa docente. La única función que tiene en este acuerdo la EASP, con sede en Granada, es invertir dinero a cambio de que se muestre su logotipo en la web de la consultora, mientras que Salud destaca el prestigio del máster para justificar la inversión. Tanto la EASP como el CEB se limitan a explicar que sí se sabe quiénes son los becados y que en los últimos tres años casi la mitad de ellos eran andaluces.

Más allá de esa explicación, fuentes internas de la escuela explican que es un procedimiento “anómalo” y que no se había producido antes en estos términos. Hasta la fecha, cuando la EASP aportaba dinero público para cualquier convenio o acuerdo, tenía “voz y voto” a la hora de determinar las condiciones en las que fuese utilizado dicho capital. Sin embargo, en el acuerdo sellado entre Salud y el Centro de Estudios Biosanitarios se le quita soobre el papel esa potestad a la institución.

Según el convenio marco, al que ha tenido acceso este medio y en el que se basan los dos posteriores que se sellaron en 2021 y 2022, las únicas acciones que desarrolla la EASP son la “participación en la financiación de becas de excelencia” para la realización del Máster de Oncología Molecular que imparte este centro privado, la “comunicación por parte de la EASP del lanzamiento de las becas de excelencia a todos los profesionales que puedan beneficiarse de ellas” y la “participación en el acto público de entrega de becas”.

Una inversión sin retorno

Es decir, la escuela financia este programa de ayudas con un montante total, en los tres años en los que ya se ha realizado, que alcanza los 150.000 euros. De hecho, se especifica que el CEB puede “diseñar el contenido del máster de forma independiente, libre de cualquier influencia por parte de la EASP”. Lo más que se le concede a la institución pública es que se utilice su logotipo “en las comunicaciones orales o escritas” que haya sobre el desarrollo del proyecto.

No solo eso, el acuerdo entre la EASP y el centro privado se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que no pudieron concurrir más entidades por no haberse hecho a través de una licitación, a pesar de que hay multitud de centros que realizan este tipo de docencia. Llama la atención también que, según fuentes de la propia escuela, se desconoce qué programa docente se imparte en el máster, pese a que internamente y desde la oposición se ha solicitado dicha información sin éxito.

Solo se sabe que la gerente del centro privado, Mónica López Barahona, participa como docente en el curso para directivos de la Junta de Andalucía de la EASP y la Universidad Internacional de Andalucía (Diploma de Especialización del ‘Programa de Desarrollo Directivo en el Sector Salud’). Por otro lado, fuentes internas de la EASP no solo censuran el acuerdo por no saber a qué se dedica el dinero, sino porque el Centro de Estudios Biosanitarios está vinculado al sector farmacéutico, lo que lo aleja de las funciones para las que fue creada la escuela que se basaban en la formación y mejora de la salud pública, especialmente en el ámbito de la atención primaria.

Un acuerdo con la escuela “en peligro”

Otro aspecto destacado de este convenio es que el primero de ellos tiene lugar en abril de 2020, apenas unos meses después de que el Gobierno andaluz, entonces en coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, iniciase un anteproyecto de ley para disolver la Escuela Andaluza de Salud Pública e integrarla en el futuro Instituto Andaluz de Salud (IAS). De hecho, la Junta llegó a pagar a una auditora externa que realizó un informe en el que planteaba su posible cierre. “Desde entonces, el presupuesto para cualquier actividad está muy limitado y tasado”, aseguran fuentes de la EASP a este medio. A pesar de ello, el convenio no solo se ha seguido realizando hasta 2022, sino que a principios de febrero, ya con el PP gobernando en solitario, se ha vuelto a iniciar un nuevo anteproyecto de ley para integrar esta institución.

Cabe recordar que la EASP es, desde hace más de 35 años, una de las entidades públicas de salud más reputadas de España a nivel internacional. Es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde 1988 mantiene un acuerdo con la Universidad de Granada (UGR) por la que todos los títulos que se imparten en la escuela tienen su sello. De hecho, la EASP es considerada como uno de los pilares que permitieron el desarrollo de la atención primaria en Andalucía, que durante muchos años fue referente en nuestro país.

Tres tipos de becas

La Consejería de Salud justifica la inversión que hace la EASP en las becas de excelencia basándose en el prestigio del máster que se imparte. No entra en el fondo más que para afirmar que todo el procedimiento burocrático se ha llevado a cabo de forma reglada y que el dinero que aporta la escuela sale de la partida que recibe de los presupuestos regionales para explotación. Según el Gobierno regional, se han financiado tres tipos de becas: una completa dotada de 6.900 euros, otra media de 3.600 euros y una parcial de 1.800 euros. Más allá de esas cuestiones, Salud no se pronuncia ni entra a valorar los términos del convenio.

Por otra parte, la dirección de la EASP defiende su participación en esta inversión al afirmar que sí tienen conocimiento sobre quiénes son los becados y que en los últimos tres años el 46% de ellos son andaluces. No responden sobre el hecho de que no tienen intervención en el programa docente ni por qué en el convenio se limitan sus competencias a ubicar publicidad en las comunicaciones del máster. Al respecto, desde el CEB también responden únicamente que el perfil de los becados es conocido y que la EASP está informada tanto de ellos como de la docencia, aunque en este caso porque es una información pública.