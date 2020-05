El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) exige al jefe de la Policía Local que se disculpe por insultar al Gobierno: "Trileros asesinos"

"Majadero psicópata" y "borracho loco" a Fernando Simón, "chepafregona" o "comunista de mierda" a Pablo Iglesias, "astronauta lunático" a Pedro Duque, "hija de puta" a María Jesús Montero, "pa cagarse en su puta madre" a Grande-Marlaska, "mentirosos", "tontos", "chapuceros", "trileros asesinos", "mangantes", "sinvergüenzas", "ineptos" etc. Así se las gasta en su perfil de Facebook Rafael Muñoz Leonisio, jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz).

"Un régimen totalitario acecha España, alcémonos y desempolvemos las hachas de guerra", comenta, citando incluso en algún otro mensaje frases de José Antonio Primo de Rivera, hacéndose eco de memes ofensivos, machistas y homófobos desde hace semanas. La teniente de alcalde de Policía Local y Personal del Ayuntamiento, Marina Peris (PP), le ha exigido que pida disculpas y asuma su responsabilidad, tras haberse hecho público su participación en las caceroladas, como se puede ver en este vídeo al que ha tenido acceso este periódico, y a las que viene animando desde su perfil social.



En una nota, el gobierno municipal de El Puerto ha señalado que considera que "el jefe de la Policía Local tiene que tener respeto por todos los ciudadanos de El Puerto de Santa María, independientemente de su ideología política y lo que decidan votar en las urnas, como integrante esencial de un servicio público y con un cargo profesional en el que se debe dar ejemplo a la ciudadanía". Peris ha explicado que abre expediente por si esta conducta tuviera responsabilidad administrativa para el ejercicio de su puesto en la Policía Local del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Descalificaciones e insultos homófobos

La oposición ya ha pedido la dimisión del responsable policial o su cese tras criticar "su participación en las caceroladas y su persistente actitud de descalificaciones e insultos homófobos". El PSOE ha asegurado que puede "admitir que parte de la ciudadanía no esté de acuerdo con el Gobierno", aunque entiende que "quien no debería participar en ello es quien ostenta nada menos que el cargo de Intendente, que está al frente de toda la Policía Local de la ciudad".

Por su parte, Adelante El Puerto anuncia que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra Muñoz por presuntos delitos de odio, pidiendo al alcalde su cese inmediato al frente de la Policía Local de El Puerto. El grupo municipal considera que un funcionario público debe ser ejemplar en el desarrollo de sus funciones y en su comportamiento ciudadano, y máxime cuando es el principal encargado de velar por la seguridad de todos los portuenses, sean de la ideología que sean.

Por ello, desde Adelante consideran que es inadmisible que en pleno estado de alarma, que tanto sufrimiento está suponiendo para la sociedad española, este alto mando policial se dedique a alentar a la ciudadanía a salir a la calle contraviniendo las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales de este país.

Desde el grupo explican que sus continuos pronunciamientos públicos, que incluyen desde el enaltecimiento de figuras como José Antonio Primo de Rivera a insultos a colectivos y personas de nuestra ciudad con comentarios machistas y homófobos, han ido subiendo de tono hasta poder ser constitutivas de un delito de odio.

Para Adelante no se trata de una cuestión de libertad de expresión fuera del horario laboral, ya que el intendente de la Policía Local debe estar en servicio las 24 horas del día, y además cobra por esta disponibilidad sino que es una cuestión de decoro y educación ya este señor está manchando la imagen de nuestra ciudad y del cuerpo de la Policía Local. Adelante entiende que Beardo no puede desvincularse de esta cuestión, y más cuando el propio jefe de la policía fue un apoyo visible de su candidatura a la Alcaldía. Además piden a la concejala de seguridad Marina Peris, que no solo se limite a exigir disculpas publicas a Muñoz Leonisio, sino que inste al alcalde a su cese inmediato.