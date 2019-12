Baltasar desaparece de la felicitación navideña de VOX en Cádiz

La felicitación navideña de Vox en Cádiz ha levantado una gran polémica. El partido felicitaba las fiestas a nivel interno a nivel provincial con una imagen en la que aparecían tres Reyes Magos, pero ninguno negro. Baltasar no aparecía y esto ha suscitado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

"Don Juan Carlos Sanz Martín, Presidente de Vox Cádiz, y todo su equipo del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, queremos darte las gracias por tu esfuerzo y dedicación este gran proyecto del que formamos parte, y desearte de todo corazón una Feliz Navidad y un próspero 2020. ¡Felices Fiestas!", era el texto de una felicitación que posteriormente fue cambiada.

Minutos más tarde, Voxcambió la felicitación por otra en la que aparecía un portal de Belén. Ni rastro de los Reyes Magos. Porque las reacciones fueron variadas y una de ellas fue del propio alcalde de Cádiz, José María González, Kichi.

“Es terrible que precisamente en esta tierra que bebe de cinco raíces, entre ellas la afrodescendiente, se tergiverse la historia, se extienda el racismo hasta en las tradiciones populares. Así es el odio de la extrema derecha, que fulmina las identidades. La riqueza cultural de Andalucía bebe de la población negra. Y Vox no va arrebatarnos ni un ápice de lo que somos y lo que fuimos", decía en Twitter el alcalde gaditano.

Es terrible que precisamente esta tierra que bebe de cinco raíces, entre ellas la afrodescendiente, se tergiverse la historia, se extienda el racismo hasta en las tradiciones populares



Así es el odio de la extrema derecha https://t.co/r0Dh39umgi — José María González (@JM_Kichi) December 11, 2019

"No estaba terminado"

Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con Juan Carlos Sanz Martín, presidente de Vox en Cádiz, y ofrecía su versión de los hechos: "Lo único que ha sucedido es que me ofrecieron dos bocetos no terminados por parte de la comunicación del partido para que eligiera uno y yo elegí el del Belén. No sabemos cómo ha salido el otro, pero insisto en que ni siquiera estaba terminado. No nos pueden acusar de racismo porque desde la oposición del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María hemos insistido en que el Rey Baltasar no fuera una persona blanca pintada, sino un portuense negro".