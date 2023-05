Cuatro tripulantes rescatados de un velero en aguas de Tarifa tras recibir el impacto de un grupo de orcas

Cuatro tripulantes de un velero han tenido que ser rescatados en la madrugada de este jueves tras recibir el impacto de un grupo de orcas cuando se dirigían a Gibraltar.

Según la información facilitada por Salvamento Marítimo, el velero Mustique se dirigía a Gibraltar cuando ha recibido el impacto de unas orcas. Como consecuencia del golpe, se ha roto el timón y se ha producido una grieta en la popa.

15 centímetros de agua

La Salvamar Enif y el helicóptero Helimer 222 han sido movilizados a la zona del accidente. Han tenido que usar una bomba de achique ya que en el interior del velero había hasta quince centímetros de agua.

Los tripulantes han sido desembarcados en el Puerto de Barbate a las 2.55 horas de este jueves. Están en buen estado de salud y el velero ha podido ser también remolcado a las instalaciones portuarias.

¿Cuándo empezó todo?

Fue en el verano de 2020 cuando se empezaron a contabilizar interacciones crecientes entre orcas y barcos en las aguas atlánticas de la Península Ibérica, “donde los animales sin una motivación aparente se acercan a las embarcaciones, principalmente golpeando y girando los timones”, explica el informe recientemente publicado, y generando alarma entre los navegantes. En total, se han registrado 236 casos de interacción en el periodo 2020-2021, según datos de GTOA. El primer curso se saldó con 51 interacciones, el 20% de ellas en el Estrecho, y el balance del año siguiente elevó la cifra a 185 encuentros, el 56% en esta misma zona. En 2023, hasta abril, los datos registrados son 24 interacciones comunicadas.

Desde el grupo nacional de la Orca Atlántica puntualizan que “la intensidad de todas ellas no fue igual”. En este sentido, Andréu explica que se considera interacción a cualquier “contacto entre un animal y una embarcación”, que puede ir desde un mero avistamiento por parte de la tripulación hasta un contacto físico con el barco. En algunas ocasiones, los incidentes no reportan ningún daño para las naves, pero en otras, Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir para remolcar a puerto a otras tantas embarcaciones afectadas por los encuentros.

No obstante, el Grupo de Trabajo ponen el foco en el protocolo de actuación que hay que seguir en caso de interacción entre orca y navegante. “Un protocolo muy básico pero fundamental para evitar incidentes mayores”, en palabras de Andréu, que pretende “desincentivar la estimulación de los animales” para reducir así las probabilidades de estimular a las orcas hacia el contacto físico. ¿Eso cómo se hace? “Parando el motor, las sondas, solo UV, no salir por la borda, no tocar el timón… y a partir de ahí se supone que la orca se verá menos estimulada por la embarcación.