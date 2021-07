El drama de la industria auxiliar ante el cierre de Airbus Puerto Real: 2.000 familias amenazadas con el paro

El cierre de la planta de Airbus de Puerto Real parece inevitable. De eso se está encargando la empresa, que filtra a los medios de comunicación desde primeros de julio que la decisión está tomada. Sin embargo, también manda el mensaje de que la idea es salvar todos los empleos directos al tener la intención de recolocar a la plantilla en el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto de Santa María, a unos 20 kilómetros de distancia. Pero nada de esto está confirmado y hay varias preguntas sin respuesta.

Una de ellas es saber qué sucederá con las empresas auxiliares que dependen de la planta puertorrealeña. Antonio Rueda, director de la planta de Puerto Real, no está en la línea de las buenas noticias que lanzan las fuentes de Airbus. Según ha podido saber este medio, ha dicho en una asamblea con los trabajadores que no asegura el mantenimiento de la plantilla y mucho menos el de las auxiliares, ya que la planta del Puerto no va a poder soportar el doble de plantilla.

Se trata de un tejido que incluye a proveedores, limpieza, autobuses, taxistas, encargados de guardería... Se estima que las afectadas pueden ser unas 2.000 personas y será un golpe mortal para el Polígono El Trocadero, cercano a la planta y que sobrevive gracias a estos servicios. Muchos trabajadores de estas empresas ya han sabido de sus superiores que si cierra la planta de Airbus no hay posibilidad de una recolocación.

Un panorama muy negro

El panorama es muy negro y bien lo sabe Juan Pontones, trabajador de KN (Kuehne Nagel), la empresa auxiliar más grande que trabaja para Airbus en Puerto Real. Acaba de cumplir 100 días de acampada junto a la planta y lamenta la situación a la que se ha llegado: "Que sean los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) junto con el Gobierno los que firmen el acuerdo de cerrar Puerto Real es un despropósito. Nos vendían el preacuerdo como bueno hasta que se filtró. Antes de eso decían que era maravilloso y te quedabas con cara de tonto".

"La estrategia de la empresa es esa, decir que lo van a cerrar pero después no dan información cuando los trabajadores se la piden. Solo quieren desmoralizarnos y que haya menos presión mediática. El Comité Interempresas no presiona, solo negocia el convenio y el ERTE. Puerto Real no existe para ellos", lamenta Pontones.

La reclamación de alternativas

Este miércoles tuvo lugar un encierro de unos 200 trabajadores en la planta de Puerto Real, en una reivindicación que va en la línea de la protesta realizada en días pasados ante el Parlamento de Andalucía. "Esta fábrica y todas y cada una de las industrias auxiliares están en entredicho y por eso estamos reclamando el compromiso de sostener esta fábrica en la provincia. Las razones que se dan desde la dirección de la empresa para el cierre carecen de contenido", mantiene Juan Manuel Trujillo, presidente del comité de Puerto Real.

"Entendemos que hay alternativas y las estamos plasmando desde el punto de vista industrial. Va a haber dinero para costearlas debido a las inversiones extraordinarias que se van a recibir en breve de Bruselas para hacer frente a la Covid. La industria es uno de los pilares fundamentales para que una provincia como la nuestra se vea atendida por estas circunstancias y no tiene ni pies ni cabeza cerrar la única planta para fabricar aviones civiles que hay en Andalucía. Es la que tiene subcontratada más carga de trabajo entre los proveedores", añade.

Brazos abajo a nivel sindical y polémica política

La lucha sindical parece haber llegado a su fin más allá de movilizaciones puntuales. Los sindicatos respaldan la decisión unilateral de la empresa de la aprobación de un ERTE de larga duración con el que se aleja el fantasma de un ERE a corto plazo. La empresa maquilla el cierre de la planta de Puerto Real diciendo que es solo un traslado y ya está pidiendo a través de recursos humanos algunos voluntarios de Puerto Real que quieran incorporarse al CBC portuense a partir de septiembre.

A nivel político sigue siendo un tema candente y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, recrimina al Gobierno central y a la Junta de Andalucía su falta de colaboración para evitar el cierre. "Es un ejemplo más del abandono absoluto del Gobierno español y andaluz a la provincia de Cádiz y a Andalucía en materia de política industrial. Nos encantaría decir lo contrario pero hemos visto la misma actitud en los dos ejecutivos. Hemos visto al Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, proponer en un documento a la multinacional el cierre de la planta de Puerto Real".

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha afeado a la diputada nacional María José García Pelayo (PP) que se haya hecho una foto en la puerta de la planta de Puerto Real pidiendo a Pedro Sánchez su implicación para evitar el cierre. "Es indecente que manipulen a la ciudadanía con falsedades, que tengan la desvergüenza política de ponerse a las puertas de una fábrica sobre la que el consejero de la competencia en la Junta de Andalucía ha dicho claramente que hay que cerrar".